El huracán Ian causa graves destrozos en Florida y vacía la bahía de Tampa

El huracán Ian ha tocado tierra en el suroeste de Florida con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, causando graves destrozos y dejando a casi dos millones de personas sin electricidad en gran parte del estado. «A las 03:05 horas (hora local) el ojo del huracán ‘Ian’ tocó tierra cerca de Cayo Costa, en Florida, como un huracán de categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora», ha informado el Centro Nacional de Huracanes (CNH) estadounidense.

305 PM EDT 28 Sep — Hurricane #Ian has made landfall as an extremely dangerous Category 4 hurricane near Cayo Costa, Florida with maximum sustained winds at 150 mph. The minimum pressure from Air Force Reconnaissance Hurricane Hunters was 940 mb.

