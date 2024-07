Vance se estrena como número 2 de Trump: «Seré un vicepresidente que nunca olvidará de dónde viene»

El senador de Ohio J. D. Vance se ha estrenado como número 2 de Trump en el Fiserv Forum este miércoles por la noche, ya jueves en España, en la Convención Nacional Republicana, apelando a la clase media estadounidense: «Seré un vicepresidente que nunca olvidará de dónde viene». El senador de Ohio J. D. Vance, candidato a vicepresidente del ticket republicano, ha acusado a Joe Biden y los demócratas de abandonar las pequeñas ciudades de Estados Unidos en su debut como compañero de ticket del ex presidente Donald Trump y candidato republicano de las elecciones presidenciales en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee (Wisconsin). «Biden ha sido político durante más tiempo del que yo llevo vivo», ha destacado la joven promesa del Partido Republicano, que tiene 39 años.

«Crecí en Middletown, Ohio, una pequeña ciudad donde la gente decía lo que pensaba, construía con sus manos y amaba a Dios, a su familia, a su comunidad y a su país con todo su corazón», ha destacado, para reconocer que «también era un lugar que había sido olvidado por la clase dirigente de Estados Unidos en Washington».

En este sentido, Vance ha atacado a Joe Biden: «Metió la pata y mi comunidad pagó el precio», en referencia a las políticas que apoyó Biden con los acuerdos comerciales con el NAFTA (México) y China, mientras ha apelado a los estados de Ohio, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, estados que necesitan los demócratas para mantenerse en la Casa Blanca, en los que Biden no ha obtenido buenos resultados en los últimos días en las encuestas.

Como se puede ver en el vídeo a continuación, Vance ha reconocido que «No atenderemos a Wall Street, nos comprometeremos con el trabajador. No importaremos mano de obra extranjera, lucharemos por los ciudadanos estadounidenses. No compraremos energía a países que nos odian, la obtendremos de los trabajadores estadounidenses. No sacrificaremos nuestras cadenas de suministro al comercio global ilimitado, sellaremos cada producto Made in USA. Construiremos fábricas de nuevo, pondremos a la gente a trabajar haciendo productos reales para las familias americanas, hechos con las manos de trabajadores americanos», ha destacado.

.@JDVance1: President Trump’s vision is simple:

We won’t cater to Wall Street, we’ll commit to the Working Man.

We won’t import foreign labor, we’ll fight for American citizens.

We won’t buy energy from countries that hate us, we’ll get it RIGHT here from American Workers.… pic.twitter.com/TWdbYeVvU5

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) July 18, 2024