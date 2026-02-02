Va al hospital por dolor en el glúteo y los médicos alucinan: llevaba un proyectil de la I Guerra Mundial en el ano

Un hombre de 24 años acudió a urgencias este domingo en la localidad francesa de Toulouse con dolor intenso en la zona rectal. Lo que en un principio parecía una situación médica común se convirtió en un incidente de seguridad cuando los médicos descubrieron que el objeto alojado en su cuerpo era un proyectil de artillería de la Primera Guerra Mundial.

Según informaron las autoridades y medios locales, el joven ingresó por su propio pie en el hospital durante la noche del sábado al domingo, y en un primer momento no reveló la naturaleza del objeto que se había introducido. Tras ser trasladado a quirófano para su extracción, el equipo médico se percató de que se trataba de un proyectil de entre 16 y 20 centímetros de largo y 4 centímetros de diámetro, con una antigüedad de más de un siglo, lo que coincidía con el final de la Primera Guerra Mundial.

Debido al riesgo que representa cualquier artefacto explosivo, el hospital activó los protocolos de seguridad:

Se estableció un perímetro de seguridad alrededor del quirófano y del área de urgencias.

alrededor del quirófano y del área de urgencias. Se alertó a la Policía y a especialistas en desactivación de bombas, que acudieron de inmediato para asegurar el proyectil .

. Bomberos y artificieros confirmaron que, aunque el proyectil estaba desactivado, se procedió a neutralizarlo siguiendo los procedimientos de seguridad.

Este tipo de medidas son habituales en Francia cuando se trata de munición antigua, especialmente de la Primera Guerra Mundial, debido a que incluso los artefactos centenarios pueden ser peligrosos si se manipulan incorrectamente.

La Fiscalía de Toulouse ha abierto una investigación judicial para esclarecer las circunstancias del caso. En Francia, la posesión de munición militar sin desactivar está regulada y puede constituir un delito penal, por lo que las autoridades examinarán cómo el joven tuvo acceso a este proyectil.

Algunos medios locales han señalado que incidentes como este, donde se introducen objetos en el recto, pueden estar relacionados con prácticas sexuales de riesgo o con consumo de sustancias, aunque no se ha confirmado oficialmente que este fuera el caso.