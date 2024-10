Turquía responde al atentado de la aeroespacial pública: ataca objetivos kurdos en Irak y Siria

El Ministerio de Defensa de Turquía ha anunciado que sus fuerzas han atacado más de 30 objetivos kurdos en el norte de Irak y Siria tras un atentado terrorista contra las principales instalaciones de la empresa Turkish Aerospace Industries (TAI) en la capital, Ankara, que ha dejado al menos cinco muertos y 22 heridos.

«Se han llevado a cabo operaciones aéreas contra objetivos terroristas en el norte de Irak y Siria. 32 objetivos fueron destruidos con éxito. Nuestras operaciones aéreas continúan con determinación», ha indicado el Ministerio de Defensa.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha informado de que se han registrado ataques en Kobane, en la gobernación de Alepo, donde al menos dos personas han resultado heridas.

Esto se produce después de que el ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, aludiera poco antes a que es posible que los autores del atentado contra las instalaciones de TAI estén relacionados con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado como terrorista por Ankara.

El Ejército turco suele llevar a cabo operaciones militares contra el PKK en Irak, donde la formación cuenta con numerosas bases, y en Siria desde que quedó roto el alto el fuego entre el Gobierno y el grupo armado en julio de 2015.

Naciones Unidas, la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos han condenado «enérgicamente» el atentado contra las principales instalaciones de la empresa TAI.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado sus «más profundas condolencias» a las víctimas y sus familias, mientras que ha deseado una pronta y completa recuperación a los heridos. «La ONU se solidariza con el pueblo y el Gobierno de Turquía», ha agregado.

Por su parte, el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha recordado que durante la jornada la sede de una empresa de aviación turca ha sido atacada «por terroristas, lo que ha provocado muertos y heridos». «Condenamos enérgicamente el terrorismo en todas sus formas. La UE expresa su solidaridad con Turquía en este momento difícil», ha dicho.

El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha indicado a través de su perfil en la red social X que Washington «apoya» a su aliado Turquía y que sus pensamientos están con las víctimas y familiares. Además, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha llamado al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para transmitirle un «claro» mensaje: «La OTAN están con Turquía».

I just spoke with w/ @RTErdogan about the terror attack in #Ankara. My message was clear: #NATO stands with #Türkiye

— Mark Rutte (@SecGenNATO) October 23, 2024