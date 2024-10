La empresa aeroespacial pública de Turquía, ubicada en Ankara, ha sido el objetivo de un atentado terrorista perpetrado por hombres armados este miércoles. El asalto se ha saldado con 3 muertos y 14 heridos. Ali Yerlikaya, ministro del Interior, ha confirmado que las autoridades han neutralizado a los dos presuntos responsables de atentar contra las instalaciones de Turkish Aerospace Industries (TAI).

Cerca de las 15:30 horas se ha registrado una primera explosión. Tras ella, se ha producido un tiroteo y se ha recomendado a los trabajadores que permanecieran refugiados en las instalaciones. Han sido evacuados en refugios mientras se comprobaba si alguno de ellos había sido tomado como rehén. Las cámaras de seguridad han captado a dos jóvenes armados entrando en el edificio de Turkish Aerospace Industries.

Las Fuerzas de seguridad, los Bomberos y el personal médico se han desplazado hasta la empresa pública de manera inmediata para dar asistencia a las víctimas, y finalmente han confirmado la muerte de 3 personas, mientras que han cifrado en 14 el número de heridos.

Por su parte, Yilmaz Tunc, ministro de Justicia turco, ha anunciado que la Fiscalía ha abierto una investigación sobre el atentado y ha condenado el «ataque terrorista». Sobre la autoría del ataque, el Gobierno ha preferido no pronunciarse.

Con ese silencio al respecto, los mandatarios quieren evitar especulaciones, ya que el ataque ha coincidido con un momento en el que la tensión política se palpa en el país. De hecho, sólo unas horas antes se han dado a conocer las pretensiones del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan y las de MHP, su principal aliado en el parlamento, de reanudar las negociaciones con Abdullah Öcalan, líder de la guerrilla kurda PKK. Quieren iniciar un proceso de paz con la organización terrorista.

Las instalaciones de Turkish Aerospace Industries, pilar de la industria aeroespacial de Turquía, se encuentran en la zona de Kahramankazan. En ellas se desarrollan tareas como la fabricación de piezas para aviones, drones, helicópteros y satélites. De hecho, desarrolla y fabrica algunas de las aeronaves militares más prestigiosas del programa de armamento turco. Además, participa también en proyectos internacionales, con componentes destinados al Airbus A380 o al avión de carga militar A400M.

