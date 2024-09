El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano en la carrera a la Casa Blanca, se ha reunido este martes con los policías que detuvieron al francotirador que intentó matarle el pasado domingo, mientras jugaba en su club de golf de Florida, en su mansión de Mar-a-Lago. Uno por uno, Trump les ha estrechado la mano al comisario del Condado de Martin, mientras les daba las gracias: «¡Gran trabajo! ¡Gracias! ¡Todavía estoy aquí!», según se puede ver en el vídeo que ha publicado en redes sociales su subdirectora de Comunicación, Margo Martin. Durante la visita, el sheriff William Snyder, el subcomisario John Budensiek y todos los ayudantes del sheriff que detuvieron a Ryan Wesley Routh, fanático demócrata de 58 años, firmaron las esposas con las que le detuvieron y, posteriormente, se las entregaron a Trump.

Donald Trump invitó a los policías a un almuerzo en su mansión de Florida de Mar-a-Lago, que se encuentra a pocos kilómetros de donde estaba Trump, cuando Ryan Wesley Routh intentó matarle el domingo. En la actualidad, Routh se enfrenta a dos cargos: posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente convicto y de un arma de fuego con el número de serie borrado.

Durante una conferencia de prensa este martes en el Condado de Palm Beach, el gobernador de Florida Ron DeSantis ha señalado que Routh se enfrentará también a cargos estatales mientras Florida lleva a cabo su propia investigación sobre el atentado. Los policías detuvieron a Routh en la interestatal 95 después de que el FBI les informase de que el francotirador había huido del Trump International Golf Club en West Palm Beach (Florida).

Los investigadores dijeron que Routh iba armado con un rifle de tipo SKS mientras el ex presidente jugaba al golf a primera hora de la tarde. Snyder destacó que la sólida comunicación con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach desempeñó un papel fundamental en la rápida localización del francotirador. El sheriff del Condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, ya explicó el domingo, día del atentado, que un testigo había hecho una foto del todoterreno de Ryan Wesley Routh y de su matrícula.

Entonces fue cuando un sistema de lectura de matrículas detectó entonces el Nissan SUV negro de Routh cerca de la salida de Palm City en la I-95, lo que ayudó a los agentes a detenerlo posteriormente.

President @realDonaldTrump meets with the Martin County Sheriff’s Office Deputies who activated the traffic stop on I-95 and took Ryan Routh into custody pic.twitter.com/XEZRR9anBQ

— Margo Martin (@margommartin) September 17, 2024