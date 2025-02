El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha ampliado este jueves su plan para reconstruir la Franja de Gaza, administrada desde 2007 por el grupo terrorista de Hamás: espera trasladar a los 2,3 millones de residentes de Gaza durante la reconstrucción, la Franja «será entregada a Estados Unidos por Israel al término de los combates» y no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno (boots on the ground, en inglés). El uso de la frase «al término de los combates», debido al alto el fuego actual, deja además la puerta abierta a la posibilidad de que se reanude la guerra, según la exigencia del flanco derecho del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu. El líder israelí visitó a Donald Trump el pasado martes.

Donald Trump ha afirmado que la población de Gaza «ya habría sido reasentada en comunidades mucho más seguras y hermosas, con casas nuevas y modernas, en la región». Trump ha añadido este jueves que «no se necesitarían soldados por parte de EEUU», ya que «EEUU, trabajando con grandes equipos de desarrollo de todo el mundo, comenzaría lenta y cuidadosamente la construcción de lo que se convertiría en uno de los mayores y más espectaculares desarrollos de su tipo en la Tierra». El presidente estadounidense ha destacado que «¡¡¡reinaría la estabilidad para la región!!!».

En los últimos días, Trump ha destacado en diferentes ocasiones que Egipto y Jordania deberían acoger algunos refugiados gazatíes mientras se reconstruye la Franja. Esta idea ya ha sido rechazada en diferentes ocasiones por El Cairo y Amán. El martes, Trump fue mucho más lejos durante una declaración a los medios en la Casa Blanca junto a Netanyahu, cuando el nuevo presidente estadounidense sugirió que «Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza». Israel ya ha ordenado a su Ejército prepararse para la «salida voluntaria» de todos los palestinos de la Franja para llevar a cabo el plan de Donald Trump. Donald Trump quiere tomar «el control de Gaza» para convertirla en la «Riviera de Oriente Medio» e Israel ya ha recogido el guante. Además, ha asegurado que España debería ser uno de los países que acojan a los gazatíes expulsados porque «está obligada por ley».

La Riviera de Oriente Medio

Donald Trump quiere convertir la Franja de Gaza en la Riviera de Oriente Medio. En cambio, el grupo terrorista de Hamás representa el gran desafío ante estos planes. El presidente de Estdos Unidos ha destacado en diferentes ocasiones la idea de convertir la Franja de Gaza en una zona de hoteles, restaurantes y zonas de entretenimiento para lanzar la economía local.

En cambio, no sólo tiene en contra a los terroristas de Hamás e Irán, que financia los grupos terroristas en la zona para atacar Israel. También, tiene la oposición de los líderes jordanos y egipcios, que no quieren reubicar a ningún ciudadano de Gaza en sus países. En Amán y El Cairo, destinos turísticos en la zona durante décadas, se considera reasentar a los palestinos una cuestión de seguridad. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y el rey jordano Abdullah II están preocupados por el hecho de que algunos de los desplazados sean terroristas de Hamás, la Yihad Islámica Palestina y otras organizaciones terroristas.