Trump se reafirma en su interés en Groenlandia: «La necesitamos por razones de seguridad nacional»

Donald Trump se ha reafirmado este martes durante la rueda de prensa en Mar-a-Lago (Florida) sobre su interés en Groenlandia. «La necesitamos por razones de seguridad nacional. Me lo han dicho durante mucho tiempo, mucho antes incluso de que me presentara a las elecciones», ha explicado Donald Trump sobre Groenlandia durante una rueda de prensa a menos de dos semanas de su toma de posesión, el 20 de enero en Washington. Trump se ha pronunciado así mientras una delegación de ayudantes y asesores que incluye a su hijo mayor Donald Trump Jr. se encuentra en Groenlandia.

Durante su encuentro con los periodistas, Trump ha evitado responder de forma directa si contempla enviar el ejército estadounidense para asegurar Groenlandia y el Canal de Panamá: «No me voy a comprometer a eso», ha destacado Trump, cuando se le ha preguntado si descartaría el uso del ejército. «Puede ser que tenga que hacer algo. El Canal de Panamá es vital para nuestro país», ha indicado. Y ha añadido: «Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional», como se ha mencionado anteriormente. Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca, aliado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y miembro fundador de la OTAN.

Trump ha intensificado su campaña para hacerse con el control de Groenlandia y el Canal de Panamá durante este rueda de prensa de este martes en Florida. El presidente electo amenaza con imponer aranceles elevados a Dinamarca si las autoridades de ese país no cooperan con su apuesta por Groenlandia»Quiero decir, la gente ha estado hablando de ello durante mucho tiempo. Hay aproximadamente 45.000 personas allí. La gente realmente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal. Pero si lo tienen, deberían renunciar a ella porque la necesitamos para la seguridad nacional. Es para el mundo libre. Estoy hablando de proteger el mundo libre», ha afirmado Trump en referencia a que ya expresó la importancia de Groenlandia durante su primer mandato (2017-2020).

Durante la rueda de prensa, Trump ha prometido una «edad de oro de América». El presidente electo de Estados Unidos también ha destacado que va a intentar cambiar el nombre del Golfo de México como el «Golfo de América». En este sentido, Trump ha destacado que tiene un «hermoso anillo a la misma».

Trump también ha aprovechado su rueda de prensa para mencionar que el presidente Joe Biden ha realizado movimientos para socavar su nuevo mandato. El presidente electo se ha referido a la decisión del presidente demócrata de prohibir las perforaciones energéticas en alta mar en la mayoría de las aguas federales.

Biden, cuyo mandato expira dentro de dos semanas, ha utilizado su autoridad en virtud de la Ley federal de Tierras de la Plataforma Continental Exterior para proteger las zonas mar adentro a lo largo de las costas oriental y occidental, el Golfo de México oriental y partes del Mar de Bering septentrional de Alaska de futuros arrendamientos de petróleo y gas natural. En total, Biden ha retirado unos 625 millones de acres de aguas federales de la exploración energética, en una medida que podría requerir una ley del Congreso para ser revocada.

Durante su intervención ante los periodistas, Trump también ha destacado que Canadá debería convertirse en el 51º Estado de EEUU, en un claro esfuerzo de trolear al primer ministro el país, Justin Trudeau, después de que anunciara su futura dimisión.

Sobre las negociaciones de los israelíes secuestrados por los terroristas, Trump ha destacado que «si no están de vuelta para cuando yo llegue a la presidencia, se desatará un infierno en Oriente Próximo, y no será bueno para Hamás, y no será bueno, francamente, para nadie».

Antes de la rueda de prensa de Trump, su hijo Donald Trump Jr. llegó a Groenlandia en un avión de Trump y reafirmó sus intenciones de adquirir el territorio autónomo danés. El mayor de los Trump escribió en una publicación en las redes sociales: «Este es un acuerdo que debe producirse. MAGA. Hagamos Groenlandia grande de nuevo».

Trump Jr. ha llegado este martes a Nuuk, la capital de Groenlandia, con un séquito que incluía al activista conservador Charlie Kirk; James Blair, director político de la campaña 2024 y asesor principal entrante de la Casa Blanca; y Sergio Gor, que supervisará la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca.

El equipo de seguridad nacional de Trump ha mantenido conversaciones preliminares sobre un proceso por el que Trump daría instrucciones al Departamento de Estado para entablar negociaciones con los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia, según personas cercanas a la transición. Eso podría ocurrir dentro del marco de un acuerdo de Pactos de Libre Asociación, un pacto de asistencia financiera similar al que Estados Unidos tiene actualmente con varias naciones insulares del Pacífico.

Los asesores de Trump esperan poner en marcha posibles negociaciones una vez que el presidente electo asuma el cargo. En cambio, los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia han rechazado de forma pública cualquier posible venta de Groenlandia. En cambio, la administración Trump puede perseguir una negociación de acuerdo antes que una compra inmobiliaria o una anexión.