Trump y Kamala Harris confirman un debate para el 10 de septiembre y el magnate quiere hacer dos más

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris debatirán el 10 de septiembre en la cadena de TV Abc, mientras Trump ha propuesto dos fechas, según ha confirmado el candidato republicano en una rueda de prensa desde Florida este jueves. El ex presidente Donald Trump ha pedido así en total tres debates presidenciales contra la vicepresidenta Kamala Harris durante una rueda de prensa, en la que ha intentado recuperar el protagonismo después de que su rival demócrata haya cobrado impulso como se refleja en la media de las encuestas generales que se han publicado los últimos días.

Trump ha destacado que estaba de acuerdo con un debate el 4 de septiembre en Fox News, otro el 10 de septiembre en Abc y un tercero en Nbc el 25 de septiembre. El debate de la Abc se acordó previamente cuando el candidato demócrata era el presidente Joe Biden. Por ello, de momento, sólo está confirmado el lance dialéctico del 10 de septiembre

«Espero que ella acepte», ha señalado Donald Trump durante una rueda de prensa en su finca de Mar-a-Lago el jueves por la tarde en Florida, en referencia al anuncio del resto de los debates con Kamala Harris.

Trump también ha aprovechado la rueda de prensa para criticar a Harris por esquivar a los medios de comunicación: «No ha hecho ni una entrevista», ha destacado Trump, en referencia a que la vicepresidenta ha evitado sentarse con los periodistas para responder a sus preguntas. Poco después, Kamala Harris ha confirmado a través de su cuenta de redes sociales.

I hear that Donald Trump has finally committed to debating me on September 10.

I look forward to it.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 8, 2024