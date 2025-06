Trump impacienta a Israel al darse dos semanas para decidir si bombardea Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha dado dos semanas de plazo para decidir si bombardea Irán con el objetivo de acabar –o, como mínimo, neutralizar militarmente– a la dictadura de los ayatolás. El plazo lo ha anunciado este jueves la Casa Blanca, para desesperación del Gobierno hebreo de Benjamin Netanyahu, que se impacienta porque prefiere una respuesta militar inmediata y a gran escala contra los iraníes.

El Gobierno de Israel no quiere presionar a Trump. No desea que el inquilino de la Casa Blanca se sienta acuciado y que eso sea contraproducente para la estrategia desplegada por Netanyahu contra Irán y su amenaza nuclear. Netanyahu no quiere incomodar a Trump, pero tampoco oculta su impaciencia ante la dubitativa posición del presidente de Estados Unidos.

Trump, mientras tanto, mantiene puentes de diálogo con el régimen de Irán al mismo tiempo que da una vuelta de tuerca a sus amenazas dialécticas. A la par, EEUU está dando un decisivo apoyo a Israel para mantener operativo el escudo antimisiles con el que intercepta las oleadas de ataques aéreos que le llegan tanto desde suelo iraní como desde bases que tienen en otros países grupos terroristas patrocinadas por los ayatolás.

El diálogo que se mantiene abierto entre EEUU e Irán es discreto, soterrado. Según ha trascendido en las últimas horas, los iraníes han ofrecido a la Casa Blanca un compromiso de frenar su programa nuclear, pero Washington no se fía. Trump se debate entre entrar o no en la guerra, entre alcanzar un pacto que le permita vender una victoria estratégica sobre los iraníes o sumarse al plan de Israel de acabar con el régimen de los ayatolás, que es la gran amenaza para la seguridad del Estado hebreo.

Trump ha tenido especial interés en desmentir este jueves que tenga ya un plan de ataque definido contra Irán. La existencia de ese supuesto plan fue publicada por el Wall Street Journal, pero la respuesta del presidente de EEUU ha sido rotunda: dice que el Wall Street Journal «no tiene ni idea» de cuáles son sus planes en este conflicto bélico en Oriente Medio.

Mientras tanto, Israel e Irán siguen con el intercambio de ataques aéreos. Este jueves, los iraníes alcanzaron con uno de sus misiles un gran hospital situado al sur del Estado hebreo. El Gobierno de Netanyahu considera que se trata de una agresión de máxima gravedad que obliga a reforzar su ofensiva contra Irán. El Ejecutivo de Israel no oculta que su objetivo es derrocar el régimen de los ayatolás. La duda está en si, de forma abierta, EEUU finalmente se sumará militarmente a este objetivo de Israel.