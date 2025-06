Irán bombardea el principal hospital del sur de Israel tras un ataque contra su central de agua pesada

Irán ha bombardeado este jueves el hospital Soroka, el principal centro de salud del sur de Israel, ubicado en la región del Néguev, en la ciudad de Beerseba. Este nuevo ataque, realizado mediante el lanzamiento de un misil balístico, ha dejado «varios heridos» según han confirmado fuentes del hospital a través de un comunicado. El número exacto de heridos aún no ha sido revelado.

«El hospital ha sufrido daños extensos en distintas áreas», declaró un portavoz del Soroka Medical Center. Además, la institución ha solicitado a la población no acudir al centro médico por el momento. El hospital, con más de 1.000 camas, presta servicios a aproximadamente «un millón de personas» en el sur del país, según su sitio web oficial.

El sistema sanitario israelí se encuentra en estado de emergencia ante los ataques de Irán, que ha disparado alrededor de 450 misiles balísticos, en su inmensa mayoría neutralizados, pero cerca de 30 impactaron en zonas urbanas, y más de 1.000 drones, de los cuales ninguno llego a impactar en tierra, ya que se quedaron cortos o fueron interceptados desde el inicio de la ofensiva a gran escala de Israel para golpear el plan nuclear y la infraestructura de misiles.

Este nuevo ataque iraní coincide con una ofensiva aérea israelí contra el reactor de agua pesada de Arak, en el oeste de Irán. La televisión estatal iraní confirmó el ataque, pero aseguró que «no existe ningún peligro de radiación» y que la instalación fue evacuada. Varios testigos presentes en la localidad vecina de Khondab, afirmaron que no se registraron «daños en áreas civiles alrededor del reactor».

Unbelievable—a photo of Soroka Hospital in Beersheba, southern Israel, after a direct hit by Iranian missiles. pic.twitter.com/hdIPv8fJhJ

— Ihab Hassan (@IhabHassane) June 19, 2025