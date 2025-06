Irán intenta bloquear las bases de EEUU tras la amenaza de Trump de entrar en la guerra junto a Israel

Las palabras con las que Donald Trump ha insinuado que Estados Unidos podría entrar en una guerra, como aliado de Israel, contra Irán ha despertado inquietud en Teherán, que ya está tomando precauciones: ha pedido a los países vecinos que prohíban el uso de las bases militares de EEUU.

El temor a que el presidente del país norteamericano dé luz verde a algún tipo de operación se ha extendido más allá del territorio iraní, e Irak ha manifestado también su nerviosismo ante la amenaza de Trump. De cumplirla, el mismo mandatario que ordenó la retirada de las tropas de Afganistán e Irak formaría parte del bando enemigo.

Las autoridades iraníes también han advertido a EEUU e Israel, a los que ha recordado que Teherán mantiene «muy buenas relaciones» con otros países árabes. De hecho, el mensaje que ha lanzado apela precisamente a la religión de estos: confían en que dichos países «no permitan (a Estados Unidos) utilizar su territorio contra los vecinos musulmanes». Además, ha informado de que sus instalaciones nucleares han aguantado los ataques y se encuentran «en buen estado».

Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, ha recordado que el Derecho Internacional no permite que una nación ataque a otra mediante un tercero. Confía, por tanto, en que sea el marco jurídico el que ponga limites a Donald Trump y en que los países musulmanes sean conscientes de no puede «abusar» de su presencia militar sobre el terreno.

Aun con todo ello, ha aseverado, Irán se está centrando en «defenderse de los ataques de Israel» con una respuesta «cuidadosa» y «calculada» a la ofensiva israelí. El estado hebreo y el musulmán llevan casi una semana de ataques cruzados.

Por su parte, Fuad Husein, ministro de Exteriores iraquí, se ha puesto en contacto con la administración de Trump y le ha trasladado su postura en relación al conflicto: «Irak mantiene una firme posición en rechazo al uso de su espacio aéreo». Así se lo ha comunicado a Steve Fagin, encargado de negocios de Estados Unidos en Bagdad.

«No vamos a eliminarlo, por ahora»

Ambos países árabes reaccionan así a las últimas palabras de Trump, que ha sugerido la posibilidad de que EEUU se implique de manera directa en un conflicto que tomaría las dimensiones de una guerra mucho mayor. El mandatario republicano ha amenazado a Irán al asegurar que sabe dónde se oculta el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, y ha instado con ello al régimen de Teherán a su rendición.

«Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matar!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando», dejó escrito Trump en sus redes sociales.

El mensaje del magnate se produjo este martes, el mismo día que Israel anunció que había eliminado al jefe del Estado Mayor de Irán, Ali Shadmani, que llevaba sólo 4 días en el cargo, en el que relevó a Gholamali Rashid, también eliminado por Israel. El estado hebreo también amenazó al ayatolá Jamenei: «Acabarás como Saddam Hussein».