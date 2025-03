Donald Trump ha declarado «nulos y sin ningún efecto» los indultos concedidos por Joe Biden cuando éste todavía ocupaba la Casa Blanca, entre los que se incluye el que dio a su propio hijo, Hunter Biden, que se reconoció culpable en nueve cargos de fraude fiscal y fue condenado, por otro lado, por la posesión ilegal de un arma. Trump ha apuntado este lunes la posible ilegalidad de los indultos firmados poco antes de que Biden abandonara la presidencia, dado que fueron rubricados mediante una aplicación que recreó la firma del demócrata.

A este respecto, el magnate ha aprovechado también para lanzar improperios contra el ex presidente, al que se ha referido como el «somnoliento» Biden por no ser consciente, afirma, de lo que se aprobó durante su presidencia. «Joe Biden no los firmó pero, lo que es más importante, ¡no sabía nada de ellos! A Biden no le explicaron los indultos, ni los aprobó», ha asegurado Trump.

Así, Donald Trump ha indicado que quien realmente dio luz verde a los indultos fue un «comité de matones políticos», en alusión a los miembros del comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Todo indulto relacionado con ellos es «ilegal», ha subrayado, por estar firmados con la plataforma Autopen, que generó la firma de Biden de forma automática: «Podrían haber cometido un delito».

Trump ha dedicado unas palabras más contra los miembros del comité de la Cámara de Representantes, «quienes destruyeron y eliminaron toda las evidencias obtenidas durante dos años de la caza de brujas» contra él y contra «muchas otras personas inocentes», ha insistido. Por ello, esos «matones políticos» deben «comprender que están sujetos a una investigación al más alto nivel», ha apostillado.

También los responsabiliza de que los documentos se firmaran «en su nombre [Biden], sin el conocimiento y el consentimiento del peor presidente de la historia de nuestro país, ¡el corrupto Joe Biden!», ha continuado.

El republicano ha sumado a su mensaje una imagen para mofarse de su rival político: en ella se aprecian los retratos presidenciales y, entre los dos de Trump correspondientes a sus dos presidencias (2017-2021 y la iniciada el pasado mes de enero), aparece una imagen de la firma de Trump escrita por una máquina, en lugar de la fotografía de Biden. «Por la presente, se declaran nulos, sin valor y sin efecto» los indultos, ha anunciado Trump.

El indulto total e incondicional concedido por Biden a su hijo Hunter generó una enorme polémica. El demócrata había asegurado constantemente que no usaría el poder presidencial para perdonarle «todas las ofensas contra EEUU entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de diciembre de 2024».

Además, los concedió de manera preventiva a varios congresistas que llevaron a cabo las investigaciones del ataque del 6 de enero, para blindarlos frente a posibles represalias de Trump. A ellos se sumaron, entre muchos otros, Anthony Fauci, que lideró la respuesta de Estados Unidos a la pandemia de COVID-19, y el del general retirado Mark Milley, antiguo jefe del Estado Mayor y responsable de la caótica retirada de Afganistán en agosto de 2021.