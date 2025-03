Trump advierte a España: impondrá a los países que compren petróleo de Venezuela un arancel del 25%

El presidente Donald Trump ha anunciado este lunes que impondrá un arancel del 25% sobre los bienes de cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela: «Cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela se verá obligado a pagar un arancel del 25% a Estados Unidos en cualquier comercio que hagan con nuestro país», ha resaltado Trump en redes sociales. Los principales compradores del crudo venezolano son China, Turquía, España, Colombia, Brasil e India. España ha disparado sus importaciones de petróleo de Venezuela desde el pasado julio hasta enero en más de un 67% con respecto a los movimientos del año anterior.

España aumentó en un 67,1% la compra de petróleo de Venezuela entre el pasado julio y enero de este año 2025 si se compraran los movimientos con el período anterior, según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Este aumento se ha producido justo del pucherazo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio.

El presidente de Estados Unidos ha destacado que «toda la documentación será firmada y registrada, y el arancel se impondrá el 2 de abril de 2025, Día de la Liberación en Estados Unidos».

Trump ha resaltado que «los criminales y personas violentas de Venezuela están llegando a EEUU ilegalmente, y Venezuela ha sido muy hostil con Estados Unidos y las libertades que propugnamos». «Por lo tanto, cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela se verá obligado a pagar un arancel del 25% a Estados Unidos en cualquier comercio que hagan con nuestro país», ha escrito Trump en redes sociales. La fecha de entrada en vigor de Trump coincide con el plazo que fijó para que su equipo asigne aranceles a las naciones que impongan gravámenes u otras barreras comerciales a los productos estadounidenses.

Venezuela se convirtió en 2024 en uno de los principales proveedores de petróleo de Estados Unidos el año pasado. En total, Estados Unidos compró petróleo y gas por valor de 5.600 millones de dólares en 2024, después de que la administración Biden levantara de manera temporal las sanciones impuestas sobre el petróleo venezolano en 2023. En cambio, se restablecieron después de que la administración Biden acusara al narcodictador Nicolás Maduro de no celebrar elecciones libres y justas.

En cambio, el petróleo venezolano ha llegado a Estados Unidos incluso después de que se restablecieran las sanciones, debido a una licencia de empresa conjunta que se concedió a Chevron para bombear petróleo en el país latinoamericano.

Estaba previsto que esta licencia se revocase el próximo 3 de abril. En cambio, Chevron ha conseguido una extensión, hasta el 27 de mayo, después de que su presidente Mike Wirth se reuniera con Donald Trump.

La revocación inicial de la licencia fue presentada por la administración Trump en parte como una forma de castigo por la negativa de Venezuela a aceptar inmigrantes ilegales deportados, miembros de la banda criminal Tren de Aragua, la más peligrosa de Latinoamérica. Esta pandilla fue creada en una cárcel venezolana.

Desde entonces, Venezuela ha llegado a un acuerdo para reanudar los vuelos de repatriación desde Estados Unidos. Caracas ha recibido este lunes a 200 deportados.

These are the monsters sent into our Country by Crooked Joe Biden and the Radical Left Democrats. How dare they! Thank you to El Salvador and, in particular, President Bukele, for your understanding of this horrible situation, which was allowed to happen to the United States… pic.twitter.com/DfDnSpNid7

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 16, 2025