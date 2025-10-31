Tres marineros gallegos mueren en Namibia cuando iban a embarcar en el puerto

Tres marineros gallegos han muerto cuando se disponían a embarcar en el puerto de Walvis Bay, en Namibia. Los españoles tenían previsto participar en la campaña de la merluza negra o róbalo.

Los tres hombres iban de camino al puerto en un taxi, que circulaba por una carretera subdesarrollada, en malas condiciones y sin contar con los servicios elementales. En ese tramo del trayecto, el vehículo colisionó con otro. Fue el taxi el que recibió el impacto del segundo coche, que lo arrolló después de saltarse una mediana.

El accidente de tráfico en el que se vieron envueltos los tres marineros gallegos se ha saldado con la muerte de los tres españoles y del conductor del taxi, un hombre namibio, según confirman fuentes de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI).

Los españoles, residentes de la zona de O Morrazo (Pontevedra), aterrizaron en el aeropuerto de la capital del país africano, Windhoek, en un vuelo procedente de Oporto con escala en Abu Dabi.

Una vez en tierra, cogieron un taxi en el aeropuerto Windhoek Hosea Kutako, para llegar al puerto del que saldrían en un pesquero a faenar. Tenían cinco horas de viaje por carretera por delante, hasta embarcarse en el navío para la campaña de róbalo, la merluza negra.

La noticia ha causado conmoción en el sector pesquero gallego. Las víctimas mortales del accidente eran un jefe de máquinas, un patrón y un contramaestre.