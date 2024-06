Todos los posibles escenarios que deparará la doble vuelta de las elecciones en Francia

Francia vota hoy en la primera vuelta de los comicios legislativos después de la arriesgada apuesta de Emmanuel Macron de adelantarlas para evitar un desastre de su partido ante la aplastante victoria de la formación de Marine Le Pen el pasado 9 de junio, que abría un amplio abanico de escenarios en una doble vuelta de las elecciones en Francia. Sin embargo, los sondeos dejan para esta primera ronda un escenario demoledor para el partido de Emmanuel Macron y excepcional para el de Marine Le Pen.

En la cita electoral de este domingo se pone en juego la composición de la Asamblea Nacional francesa, formada por 577 diputados de distintas circunscripciones.

Los electores votan en la primera vuelta a los diputados de cada circunscripción. Si un partido obtiene el 50% de los votos, no haría falta celebrar segunda vuelta y su cabeza de lista sería el primer ministro. En el caso de que nadie obtuviera el 50% de los apoyos, pasarían a la segunda ronda los partidos que hayan conseguido al menos el 12,5% de los votos.

Quién pasará a la segunda vuelta

El instituto demoscópico OpinionWay, en su sondeo de entre el miércoles y jueves, estima que Le Pen y sus aliados con el partido Agrupación Nacional lograrían un 37% de los votos. En segundo lugar, se encontraría el Nuevo Frente Popular, de extrema izquierda, de Mélenchon y otros, con un 28% de los votos, mientras que la actual mayoría centrista de Macron (Renacimiento) se mantiene a la cola, con tan solo un 20% de los votos. El partido conservador Los Republicanos (LR) queda en el 6%.

Si esta estimación se cumple en la primera vuelta de este domingo, tres formaciones concurrirían a la segunda ronda de las elecciones legislativas en Francia el 7 de julio: Agrupación Nacional, Nuevo Frente Popular y Renacimiento, dado que los tres superarían el 12,5% de los votos que prevé la ley electoral francesa para estar en la segunda votación. Estos resultados depararían diversos escenarios tras la doble vuelta de las elecciones en Francia.

Todos los escenarios de las elecciones en Francia

Ante el resultado que dejaría la primera vuelta, el futuro podría ser bastante incierto. Porque de cara a los resultados de la segunda ronda de las elecciones en Francia se abrirían al menos cuatro escenarios posibles:

Victoria por mayoría absoluta de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen.

Victoria por mayoría simple de Agrupación Nacional.

Un Gobierno de extrema izquierda tras un pacto entre Nuevo Frente Popular -con Mélenchon, de Francia insumisa- y otros partidos.

Parálisis institucional absoluta y posible dimisión de Macron.

Mayoría absoluta de Le Pen

Supondría que el presidente de partido y cabeza de lista, Jordan Bardella, sería el primer ministro. Eso significaría que se daría lo que los franceses llaman cohabitación, esto es, que el presidente de la República y primer ministro del Gobierno no son del mismo partido. Ha habido tres cohabitaciones desde 1958, durante la V República. La primera, entre 1986 y 1988, fue entre el socialista François Mitterrand, presidente de la República, y el primer ministro conservador, Jacques Chirac. La segunda cohabitación, entre 1993 y 1995, fue entre el presidente Mitterrand y el primer ministro conservador Edouard Balladurd. Y en la tercera (1997-2002), el presidente de la República fue Jacques Chirac y el socialista Lionel Jospin, el primer ministro.

Mayoría simple de Le Pen

Esta situación podría deparar, a la larga, una situación de bloqueo, si ninguna otra formación pacta con la de Le Pen para sumar el 50% de los apoyos electorales tras la segunda vuelta. De esta forma, no se podría nombrar primer ministro. De reeditarse una situación sin mayoría absoluta para ninguno de los bloques, los partidos deberían entablar alianzas parlamentarias poco comunes en Francia o intentar gobernar. De lo contrario, el resto de partidos podrían presentar una moción de censura.

Gana la extrema izquierda

Según los sondeos, el Nuevo Frente Popular de extrema izquierda obtendría en la primera vuelta el 28% de los votos, por lo que concurriría a la segunda. Si la gana, y forma Gobierno tras un pacto con otros partidos, habrá cohabitación. En este caso, no puede saberse aún quién sería el primer ministro porque esta coalición, en la que está Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, no ha dicho quién encabezaría su Ejecutivo en caso de llegar al poder. O podría darse también otra situación de bloqueo si no consiguen una alianza parlamentaria.

Bloqueo institucional absoluto

Si no hay en la segunda vuelta un resultado que posibilite la formación de gobierno, se daría una situación de parálisis absoluta, al menos durante un año. Porque al adelantar los comicios el pasado 9 de junio, Macron no puede disolver de nuevo la Asamblea hasta dentro de un año. En este caso, cabría la posibilidad de nombrar un gobierno tecnócrata, como el de Mario Draghi en Italia entre 2021 y 2022, para evitar un bloqueo institucional. Por otro lado, el Elíseo ha aclarado que Macron no contempla recurrir al artículo 16 de la Constitución y concederse poderes excepcionales para evitar el vacío de poder, una opción extrema que sólo se ha aplicado una vez durante la V República: en el año 1961 como respuesta al golpe en Argel. O podría darse incluso la dimisión del presidente Macron.