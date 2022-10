El mundo entero se echó las manos a la cabeza cuando el ex presidente norteamericano Donald Trump anunció su muro contra la inmigración en la frontera con México. Sin embargo, la socialdemócrata Finlandia de la primera ministra Sanna Marin, aprobó en sus presupuestos en julio el proyecto de un muro en su frontera con Rusia para evitar la llegada de inmigrantes. Europa y el resto de continentes se ha puesto de perfil desde entonces. Nadie, al menos hasta el momento, ha levantado la voz contra una frontera física para impedir que Finlandia, recién integrada en la OTAN, reciba a inmigrantes rusos que huyan del régimen del tirano Vladímir Putin.

La frontera de Finlandia con Rusia se extiende a lo largo de 1.340 kilómetros. Y no olvidemos también que es frontera rusa con la OTAN desde que Helsinki ratificara su ingreso en la OTAN. Y que desde entonces, es una de las dianas del invasor Putin.

El proyecto de muro de Sienna Marin, que emulará al de Donald Trump, contó con el apoyo de los partidos de la oposición: el Partido del Centro, la derecha dura del Partido de los Finlandeses y los democristianos. Todos ellos han coincidido en pedir comenzar cuanto antes el proceso cuyo coste ascenderá a cientos de millones de euros.

La primera ministra de Finlandia aseguró este martes que está convencida de que existe “un respaldo amplio” en el Parlamento del país para construir la valla en la frontera con Rusia, según la propuesta de los funcionarios fronterizos. “Es una cuestión de vigilancia adecuada de la frontera (oriental) de Finlandia en el futuro”, dijo Sanna Marin en declaraciones la prensa.

La construcción del muro llevará varios años, pero la Guardia Fronteriza de Finlandia espera comenzar las obras a principios del próximo verano boreal. Según las primeras estimaciones, cubrirá aproximadamente entre el 10 y el 20% de la frontera común, según adelante la cadena pública finlandesa Yle.

La parte principal de muro se situará en la zona prioritaria de control fronterizo del sureste de Finlandia. Según ha confirmado a medios locales su Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales, Matti Pitkäniitty, el muro será probablemente metálico y con alambre de espino. Y dispondrá de equipos de vigilancia.

Hard 8 days behind. We may still have many hard weeks and months of difficult times ahead of us. We cannot exhaust ourselves now. I will keep couple days off and stay off the grid. Back with renewed energy.@rajavartijat will provide current border situation.

— Matti Pitkäniitty (@MPitkaniitty) September 29, 2022