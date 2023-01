Sale a la luz el vídeo de la paliza mortal de la Policía de Memphis al afroamericano Tyre Nichols

Un nuevo caso de brutalidad policial ha golpeado a Estados Unidos. Este sábado, 28 de enero, han salido a la luz las imágenes de la brutal paliza que varios policías le propinaron a principios de este mes al afroamericano Tyre Nichols, que acabó falleciendo el 10 de enero en el hospital.

Han sido las propias autoridades de Memphis las que han publicado el vídeo que acompaña a estas líneas, en el que se muestra varias escenas de la salvaje agresión que acabó con la vida del joven de 29 años. Tras lo ocurrido, los cinco agentes -también afroamericanos- han sido expulsados del cuerpo y se enfrentan a un delito de homicidio en segundo grado.

En las imágenes -captadas por diferentes cámaras- aparecen cinco agentes propinando puñetazos, patadas y empujones al joven e, incluso, uno de los policías le rocía la cara con un spray. La agresión no cesa ni cuando la víctima ya prácticamente no se puede ni mover.

La publicación de estas duras imágenes ha desatado una oleada de protestas en todo el territorio de Estados Unidos. Las ciudades de Chicago, Memphis o Nueva York han acogido manifestaciones contra de la violencia policial que se da en el país. En Chicago, incluso, cientos de personas han rodeado una comisaría al grito de ¡los policías asesinos deben irse!.

El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha pronunciado tras la publicación de las imágenes. «Mi corazón está con la familia de Tyre Nichols y con los estadounidenses en Memphis y en todo el país que están afligidos por esta pérdida tremendamente dolorosa. No hay palabras para describir la angustia y el dolor de perder a un hijo amado y un padre joven», ha escrito en un mensaje publicado en redes sociales.

My heart goes out to Tyre Nichols’ family and to Americans in Memphis and across the country who are grieving this tremendously painful loss. There are no words to describe the heartbreak and grief of losing a beloved child and young father.⁰⁰Here’s my full statement. pic.twitter.com/ghROhSGtao

— President Biden (@POTUS) January 28, 2023