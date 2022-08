Un nuevo caso de violencia policial ha sacudido a Estados Unidos. Esta vez, tres agentes de Arkansas, en Estados Unidos, han sido suspendidos tras difundirse las imágenes de la brutal paliza que le propinaron a un detenido.

El vídeo, difundido en redes sociales, muestra a los tres agentes propinando puñetazos, patadas y rodillazos al arrestado e, incluso, golpeando su cabeza contra el suelo repetidamente.

El gobernador de Arkansas, William Asa Hutchinson, ya se ha puesto en contacto con el coronel de la Policía Estatal y ha informado de que “el incidente será investigado”. Así lo ha indicado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

I have spoken with Col. Bill Bryant of the Arkansas State Police and the local arrest incident in Crawford County will be investigated pursuant to the video evidence and the request of the prosecuting attorney.

— Gov. Asa Hutchinson (@AsaHutchinson) August 22, 2022