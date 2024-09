Las caras que la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, ha puesto durante el debate presidencial de este martes, madrugada ya del miércoles en España, mientras era el turno de intervención del ex presidente de Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump, se han hecho virales: los usuarios no se han creído las expresiones faciales de la vicepresidenta. «Parece falsa y débil», ha destacado una votante sobre sus expresiones durante el debate, en el que Trump ha sido asediado por la demócrata y los dos moderadores de la cadena Abc News, David Muir y Linsey Davis, que han presentado el enfrentamiento en Pensilvania, estado clave de los indecisos de estas elecciones.

Las caras de Harris han llenado la pantalla dividida en dos de la cadena Abc News durante el turno de Trump para responder las preguntas de los moderadores del debate, David Muir y Linsey Davis. Se le ha visto levantar las cejas, fruncir el ceño y poner cara de sorpresa mientras negaba con la cabeza ante las aseveraciones de Trump, que se han unido a las críticas de los moderadores que no han parado de corregir al ex presidente. En cambio, han pasado por alto las mentiras de Kamala Harris.

En otras ocasiones, la cámara ha captado a la vicepresidenta Kamala Harris poniendo los ojos en blanco, también cerrándolos. Otras veces, se reía o parecía burlarse de las respuestas de Trump con sonrisas exageradas. No se le ha podido escuchar, debido a que según las normas el micrófono de Harris y el de Trump se han silenciado cuando ha sido el turno de intervención del otro candidato.

My kids make the same facial expressions Kamala Harris is making when they are in trouble.

La política conservadora, Tudor Dixon, ex candidata a gobernadora de Michigan ha criticado durante el debate que «mis hijos hacen las mismas expresiones faciales que Kamala Harris está haciendo ahora cuando se portan mal».

Kamala Harris is doing obviously rehearsed routines instead of answering questions. Then she does rehearsed and exaggerated facial expressions when Trump talks. She comes across as fake and weak.

— Miranda Devine (@mirandadevine) September 11, 2024