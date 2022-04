Todos los años se celebran reuniones a nivel global de grupos formados por diferentes países, en las que se debaten temas de relevancia mundial, con la economía como tema clave. Los representantes de los estados miembro, así como de otros países que acuden como invitados, se reúnen anualmente para analizar la situación económica y política de las naciones. A continuación explicamos qué es el el G7, G8 y G20.

G7

El Grupo de los Siete, más conocido por G7, es un grupo de siete países con un gran poder económico, político y militar a nivel mundial: Reino Unido, Alemania, Japón, Italia, Francia, Canadá y Estados Unidos. Los países del G7 representan el 65% del PIB mundial.

Tal y como detalle la Comisión Europea, el G7 «tiene capacidad para determinar la agenda internacional, pues las decisiones adoptadas por estas grandes potencias económicas ejercen un impacto real. La dirección política establecida por estos líderes con respecto a un asunto político desencadena un efecto dominó en muchas otras organizaciones e instituciones internacionales».

G8

El Grupo de los Ocho, o G8, es un conjunto de países que tienen una gran importancia militar, económica y política a nivel global. Está compuesto por: Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia, Rusia, Japón y Reino Unido.

En 1973 se formó un grupo formado en un principio por seis países (Estados Unidos, Italia, Japón, Francia, Alemania y Reino Unido), bautizo como el Grupo de los Seis (G6). En 1976 se unió Canadá (G7) y, finalmente, en 1998, Rusia pasó a ser considerado un estado miembro del grupo (G8).

El G8 no tiene una estructura formal institucional, ya que «no está basado en un tratado internacional, no tiene una estructura autónoma respecto a los individuos que participan, no tiene un secretariado y toda su actividad parece ser informal».

G20

El Grupo de los Veinte, o G20, está compuesto por 19 países más la Unión Europea: Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica , Corea del Sur, Turquía, el Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Australia, China y Canadá.

Nació en 1999 en Berlín como un foro de consulta entre los gobernadores de los bancos centrales y los ministros de finanzas de las siete mayores economías del mundo: Reino Unido, Japón, Italia, Francia, Canadá, Alemania y Estados Unidos.

Más adelante se unió Rusia, dando lugar al G8. Finalmente, en 2008 se adhirieron los países emergentes. Desde entonces, España, a pesar de no ser miembro del G20, ha acudido a todas las cumbres.