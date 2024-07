Vladímir Putin, presidente de Rusia, ha asegurado que confía en Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos y candidato a la Casa Blanca, y en que dispone de un plan para detener la guerra de Ucrania. El líder ruso ha admitido este jueves, cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que desconoce el contenido del hipotético plan de Trump, pero cree en su «sinceridad». El candidato republicano aseguró hace unos días que, en caso de ser reelegido, acabará con la guerra de Ucrania en menos de un día.

«El hecho de que el señor Trump, como candidato presidencial, declare que está listo y quiera detener la guerra en Ucrania, lo tomamos muy en serio», ha asegurado Putin ante la prensa en su viaje oficial a Astaná, capital de Kazajistán, para la cumbre de la OCS. «Por supuesto, no estoy familiarizado con sus posibles propuestas sobre cómo va a hacer esto y aquello, esa es la cuestión clave», ha reconocido el presidente ruso, aunque confía en las afirmaciones de Trump.

No es la primera vez que el candidato a la Casa Blanca asegura que podría poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania en tan solo unos días. La última, en el debate con Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, el pasado 28 de junio. Trump afirmó en el cara a cara con su rival en la carrera electoral que, si ganaba las elecciones, podrían fin a la guerra antes de tomar posesión del cargo el 20 de enero de 2025.

Putin también ha indicado que no puede aceptar la oferta de alto el fuego que Viktor Orbán, primer ministro húngaro, propuso a Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, esta misma semana. El líder del Kremlin ha señalado que no confía en que Ucrania no aproveche la oportunidad para contraatacar. «Necesitamos asegurarnos de que la otra parte acepte tomar medidas irreversibles y aceptables para Rusia. Un alto el fuego sin llegar a este acuerdo es imposible», ha dicho Putin, de acuerdo con TASS, la agencia de noticias rusa.

«No se puede permitir que después del alto el fuego, el enemigo lo aproveche para mejorar sus posiciones, rearmarse, reponer fuerzas mediante una movilización violenta del Ejército y estar preparado para continuar», ha manifestado Putin.

Putin también ha aprovechado su comparecencia en Astaná para anunciar que el Kremlin esperaría al resultado de las elecciones de noviembre en Estados Unidos para discutir la seguridad global y estratégica con Washington. «Hay que esperar a la nueva administración, comprender sus preferencias, sus puntos de vista, sus planes y si tienen deseo de hablar de eso», ha afirmado el líder ruso.

El presidente de Rusia ha señalado que para reanudar las conversaciones bilaterales sobre seguridad estratégica es necesario que el Gobierno estadounidense muestre su «buena voluntad». Putin ha indicado que «no está claro» si actualmente Washington «quiere o no quiere» reanudar el diálogo estratégico.

Putin también ha alertado de que Moscú está preparado para alinear misiles de corto y medio alcance. «Si en algún lugar aparecen sistemas de misiles de medio y corto alcance fabricados en Estados Unidos, entonces nos reservamos el derecho de actuar en forma recíproca», ha asegurado el presidente. Rusia ya avisó la semana pasada de la posibilidad de reanudar la fabricación de misiles de corto y medio alcance como respuesta a las acciones de Estados Unidos.