Prohíben el uso del velo islámico en los colegios de Austria a las menores de 14 años

Las menores de 14 años ya no podrán llevar velo islámico en los colegios de Austria, donde el Parlamento ha prohibido este jueves su uso en los centros educativos para las estudiantes de esa franja de edad. El objetivo, según el Gobierno austriaco que ha impulsado esta medida, es «proteger a las menores de la represión» que sufren por cuestiones «religiosas y culturales».

La moción del Ejecutivo ha recibido el apoyo de casi toda la Cámara Baja, a excepción del Partido Verde, la única formación que ha votado en contra. Según estos diputados, la prohibición del uso del velo islámico en los colegios viola la Constitución austriaca. Sin embargo, esas palabras de rechazo las han mencionado al mismo tiempo que han reconocido la necesidad de «tomar medidas».

Por el contrario, el Partido de la Libertad de Austria (FPO) ha manifestado que esta medida «se queda corta», por lo que instan al Parlamento a ampliarla, para que la prohibición se extienda también a las profesoras.

El Nationalrat ha dado luz verde a la medida en un contexto en el que el sentimiento antimigratorio es cada vez mayor, un rechazo que lleva años creciendo, y con las fuertes presiones de la derecha que exigía esta prohibición. Quienes incumplan la nueva normativa se exponen a multas que van desde los 150 euros hasta los 800 euros.

El veto al velo islámico, que afecta a todos los colegios del país, ya ha generado la reacción de grupos que defienden los Derechos Humanos, que entienden que la naturaleza de la medida es «discriminatoria» y fomentará las «divisiones».

El uso de la prenda es un asunto de debate en la sociedad austriaca desde hace tiempo, por lo que también es constante su exposición en los debates políticos. Afecta a toda aquella vestimenta que incluya prendas o pañuelos que cubran por completo la cabeza «siguiendo la tradición islámica».

A finales de noviembre, la vestimenta de modestia para las mujeres también llegó a la cámara, en este caso al Senado, de Australia. Pauline Hanson, del partido conservador Una Nación, fue expulsada del hemiciclo por usar el burka. La conservadora fue suspendida por un periodo de una semana por entrar al pleno con la vestimenta islámica, un gesto con el que perseguía reivindicar la prohibición del velo, el hiyab y el burka en los lugares públicos de Australia.

El debate sobre el uso de los velos islámicos también se ha instalado en la política española: el PP propuso prohibirlo en Barcelona para «garantizar la dignidad de las mujeres», mientras que Vox elevó la iniciativa al Congreso de los Diputados.