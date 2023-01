Polonia afirmó este lunes que le pedirá permiso a Alemania para entregarle a Ucrania carros de combate de fabricación germana Leopard 2, pero indicó que está dispuesta a suministrárselos «incluso» sin el acuerdo de Berlín, para ayudar a Kiev a hacer frente a la invasión rusa. En este contexto, la Unión Europea (UE) ha anunciado un paquete de ayuda adicional de 500 millones de euros (unos 540 millones de dólares) para financiar la entrega de armas a Kiev.

Pero aunque numerosos países están prometiendo armas al país, las autoridades ucranianas reclaman más equipamiento pesado, especialmente los avanzados tanques Leopard, de fabricación alemana. Tras varios días de creciente presión sobre Berlín, la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, indicó el domingo que Alemania no se opondría si Varsovia le solicitaba su autorización para entregarle los blindados a Ucrania. «Pediremos ese acuerdo», declaró este lunes el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. «Incluso si no obtenemos su acuerdo, daremos nuestros tanques a Ucrania, junto con otros países, en el marco de una pequeña coalición, incluso si Alemania no forma parte», añadió.

Ucrania ha criticado la «indecisión global» de sus aliados a la hora de proporcionarle tanques, una postura que, según Kiev, está «matando a más gente». Este mes, Polonia había anunciado que estaba dispuesta a enviar 14 tanques Leopard a Ucrania, pero que estaba esperando el visto bueno de Berlín al respecto. El gobierno alemán, en tanto, insistía en la necesidad de que todos los aliados trabajen conjuntamente. El portavoz del jefe de gobierno alemán Olaf Scholz reiteró esta idea el lunes, al afirmar que el Ejecutivo «no descarta» la entrega de blindados, pero añadió: «eso todavía no se ha decidido».

Marcada por la Segunda Guerra Mundial, Alemania intenta mantener un perfil bajo, actuando de forma silenciosa y discreta en la escena internacional, cuando se trata de conflictos. Según la legislación alemana de control de armas, Polonia (y cualquier otro país que le compre armamento) necesita la aprobación de Berlín para entregarle los tanques Leopard a Ucrania, porque estos fueron fabricados en Alemania. Esa ley busca evitar que armas fabricadas en Alemania acaben siendo utilizadas en zonas de conflicto en contra de los intereses de Alemania.