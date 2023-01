El Gobierno alemán no ha desbloqueado este viernes el suministro de carros de combate en Ucrania Leopard en el marco de la reunión de los países del Grupo de Contacto para Ucrania que se reúnen la base militar de Ramstein, en Alemania. Durante la reunión, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha señalado que no hay una opinión unánime sobre el despliegue de los Leopard que reclama Kiev para combatir a las fuerzas rusas en la región del Donbás aunque no se ha cerrado a dar el paso en el futuro, han confirmado fuentes diplomáticas.

Tras conocerse la decisión, el Ministerio de Defensa de Portugal ha confirmado que los países que cuentan con tanques Leopard, de fabricación alemana, se han reunido en los márgenes de la cumbre Ramstein para tratar el suministro de estos carros de combate a Ucrania.

Según ha detallado en un comunicado la cartera de Defensa lusa, dicha reunión se ha celebrado a instancias a las autoridades de Polonia y Ucrania, dos de las naciones que más han presionado a Alemania tanto para el envío de estos carros de combate como para facilitar que terceros países los donen a Kiev.

«El Ministerio de Defensa ha reiterado (a Ucrania) la oferta de entrenamiento en este tipo de vehículos de combate y ha expresado la voluntad del Gobierno portugués de identificar, en coordinación con sus socios, formas de apoyar a Ucrania con esta capacidad», reza dicho comunicado.

Por su parte, Estados Unidos ha evitado criticar este viernes la decisión de Alemania de aplazar la decisión de mandar tanques a Ucrania, aunque ha señalado que todos los países que apoyan a Kiev «pueden hacer más» y que hay que aprovechar la «ventana de oportunidad» para suministrar material militar hasta la primavera, cuando se puede producir una nueva ofensiva rusa.

Después de que Alemania haya mantenido en la reunión de 40 aliados en la base aérea de Ramstein su bloqueo al suministro de los tanques Leopard que le reclama Kiev, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha afirmado en rueda de prensa que el Grupo de Contacto para Ucrania sigue enfocado en garantizar que el Ejército ucraniano tiene los medios necesarios para tener éxito en el campo de batalla.

Por lo que respecta a la decisión alemana, el propio Pistorius ha explicado ante los medios que, antes de cualquier paso, el Gobierno debe verificar la cantidad y la disponibilidad de los Leopard. «Nos estamos preparando por si acaso», ha dicho, de cara a una decisión final que espera se conozca «cuanto antes», según la agencia DPA.

Pistorius, sin embargo, sí ha confirmado un paquete de ayuda adicional valorado en 1.000 millones de euros, con lo que el importe total del apoyo militar alemán desde el comienzo de la guerra ascenderá a 3.300 millones de euros. El ministro, recién llegado al cargo, ha confirmado que la prioridad es la defensa aérea de Ucrania.

El suministro de tanques ha centrado la atención internacional los últimos días pues Berlín tiene en su mano autorizar la reexportación de los tanques a Ucrania, como le piden Polonia y los bálticos.

Las fuentes consultadas confirman la falta de acuerdo en la reunión de Ramstein, que reúne a 40 países que apoyan militarmente a Ucrania, y señalan que sigue siendo «poco claro» cuando se pueda tomar la decisión sobre los tanques o si finalmente se tomará.