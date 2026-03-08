Parece de película de espías pero es real: así es Esmail Qaani, el mando militar iraní que podría ser del Mossad

Esmail Qaani es uno de los militares más influyentes de Irán y actual comandante de la Fuerza Quds, la unidad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), los sicarios de los ayatolás, encargada de operaciones en el exterior con los grupos terroristas que financia la tiranía de Irán. Entre ellos destacan los terroristas de Hezbolá de Líbano, los terroristas de Hamás de la Franja de Gaza, los hutíes de Yemen y los terroristas de Siria e Irak. Sucedió a Qasem Soleimani tras su eliminación en enero de 2020, consolidándose como la figura central de los sicarios de los ayatolás. Desde el 28 de febrero de 2026, cuando se eliminó al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, han aumentado las teorías sobre su pertenencia al Mossad. Durante los primeros días de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán no se le ha visto. Todo esto alimenta los rumores.

Esmail Qaani: quién es realmente

Desde sus inicios en la Guerra Irán-Irak hasta su papel en Afganistán, Pakistán y el apoyo a grupos terroristas regionales, Qaani ha sido un estratega clave en la defensa de los intereses iraníes en el exterior con los grupos terroristas para atacar Israel y Estados Unidos. Su carrera combina experiencia militar directa, coordinación de operaciones extraterritoriales con los terroristas y manejo de redes grupos terroristas, lo que lo convierte en un actor decisivo en la política regional y en los conflictos en los que Irán está involucrado.

Rumores de espía del Mossad

En los últimos días han circulado en redes sociales y algunos medios rumores que sugieren que Qaani podría ser un agente doble del servicio de inteligencia israelí (Mossad) o que incluso habría sido arrestado o ejecutado por el propio régimen iraní bajo sospecha de espionaje.

Estas narrativas se basan en varios elementos que no están verificados por fuentes independientes:

Que Qaani ha «sobrevivido» a ataques que mataron a otros altos mandos , lo que ha generado especulación sobre si pudo tener información privilegiada.

Informaciones no confirmadas de que habría sido puesto bajo custodia o incluso ejecutado por sospechas de espionaje interno.

Vídeos y publicaciones en redes que mezclan coincidencias temporales con teorías conspirativas amplificadas por el conflicto.

Por qué surgen estas teorías

Este tipo de rumores sobre altos mandos militares durante una guerra es relativamente común cuando: