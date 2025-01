El Papa Francisco sufre una aparatosa caída y aparece con el brazo inmovilizado

El Papa Francisco, de 88 años, ha aparecido este jueves con el brazo derecho inmovilizado debido a una aparatosa caída en su residencia. El máximo representante de la Iglesia Católica no ha sufrido ninguna fractura, pero presenta varias contusiones, según ha informado el Vaticano en un comunicado. Esta lesión no ha causado ningún cambio en su agenda, y, de hecho, se ha mostrado en un acto con el brazo inmovilizado.

«Esta mañana, debido a una caída en Casa Santa Marta, el Papa Francisco ha sufrido una contusión en el antebrazo derecho, sin fracturas. El brazo ha sido inmovilizado como medida de precaución», ha explicado el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

Esta no es la única caída que el Papa ha tenido recientemente, ya que el pasado 6 de diciembre sufrió un golpe que le costó un hematoma en el cuello. «El hematoma es consecuencia de una contusión del viernes por la mañana, cuando se golpeó la barbilla con la mesilla de noche», explicó entonces la Santa Sede, que tuvo que salir a aclarar las especulaciones sobre esa herida. Y es debido a aquellos rumores, que en esta ocasión han decidido cortar de raíz las posibles especulaciones que se hubieran podido formar.

The Holy See Press Office announced the news in a statement explaining that “his arm has been immobilized as a precaution.”https://t.co/0oTuQ4FP9i

