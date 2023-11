El Papa Francisco ha preferido este lunes no pronunciar el discurso previsto ante la Conferencia europea de rabinos por una indisposición, según él mismo ha trasladado a los presentes al indicar que no se encuentra bien. Un percance en su salud que ha vuelto a encender las alarmas entre los fieles sobre el estado del Santo Padre, de 86 años de edad, y plantea la pregunta recurrente sobre qué pasa si muere el Papa Francisco. ¿Quién será el nuevo Santo Padre? ¿De qué zona geográfica? ¿Cuántos años tendrá?

El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, ha asegurado posteriormente que el Pontífice tiene «un poco de resfriado y un largo día de audiencias», y ha precisado que no se ha suspendido su agenda.

«Os saludo a todos y os doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta. Pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino entregárselo y que se lo lleven», ha expresado Francisco al encontrarse con los rabinos europeos en un momento en el que se han vivido ataques antisemitas en Europa.

¿Qué pasa en el Vaticano si muere el Papa?

Cada vez que la búsqueda de un nuevo Pontífice, la jornada empieza con una misa por la mañana en la Basílica de San Pedro. El número máximo de cardenales que pueden acudir al cónclave para elegir a un nuevo Papa es de 120. En la última ocasión, el número de candidatos a postularse como Papa rondó los 180.

Los cardenales se deberían alojar en Santa Marta, en la propia Ciudad del Vaticano, en una residencia con más de 1.300 habitaciones y alrededor de 20 salones. Mientras se prolonga el Cónclave, los electores no podrán mantener conversaciones telefónicas, tampoco recibir o mandar cartas o tener ningún tipo de contacto con el exterior. Unas medidas que se toman para evitar filtraciones o injerencias por parte de intereses externos.

¿Quién puede ser Papa?

Cualquiera de los alrededor de 180 cardenales se pueden convertir en el próximo Papa. En cambio, también hay que tener en cuenta que puede convertirse en Santo Padre algún cardenal que no esté en las quinielas. Así fue el caso de Karol Wojtyla, nombrado Papa con el nombre de Juan Pablo II, en 1978, uno de los más queridos en la historia de la Iglesia Católica.

¿Cuánto se tarda en elegir nuevo Papa?

En el pasado, entre 15 y 20 días después del fallecimiento del Santo Padre, los cardenales se reunían en la Basílica de San Pedro para celebrar una misa en la que invocaban la guía del Espíritu Santo para elegir a un nuevo Papa. Sólo los cardenales menores de 80 años pueden votar en un cónclave. Se les conoce como cardenales electores, y su número está limitado a 120, como se ha indicado anteriormente. Para el cónclave propiamente dicho, los cardenales electores se dirigen a la Capilla Sixtina y prestan juramento de absoluto secreto antes de sellar las puertas.

¿Cómo es la votación?

Los cardenales votan en secreto, acercándose uno a uno al fresco del Día del Juicio Final de Miguel Ángel, rezan una oración y depositan la papeleta doblada dos veces en un gran cáliz. Cada día se celebran cuatro rondas de votaciones hasta que un candidato obtiene dos tercios de los votos. El resultado de cada votación es contado en voz alta y registrado por tres cardenales designados como registradores. Si nadie obtiene los dos tercios necesarios de los votos, las papeletas se queman en una estufa cercana a la capilla con una mezcla de productos químicos para producir humo negro, fumata negra.

¿Cuándo hay un nuevo Papa?

Cuando un cardenal recibe los dos tercios de los votos necesarios, el decano del Colegio Cardenalicio le pregunta si acepta su elección. Si lo hace, elige un nombre papal y se viste con los ornamentos papales antes de salir al balcón de la Basílica de San Pedro. Las papeletas de la ronda final se queman con sustancias químicas que producen humo blanco, fumata blanca, para señalar al mundo la elección de un nuevo Papa.

El cardenal diácono mayor anuncia desde el balcón de San Pedro «Habemus Papam» (Tenemos Papa, en español). Después el nuevo Papa sale al balcón e imparte su bendición a la ciudad de Roma y al mundo entero.