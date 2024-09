El Papa anula su agenda a cuatro días de su viaje a Bélgica y Luxemburgo debido a una «leve gripe»

El Papa Francisco ha cancelado este lunes, 23 de septiembre, su agenda debido a una «gripe leve». Lo que sí mantiene, de momento, son los viajes que tiene previstos para este jueves a Bélgica y Luxemburgo, según ha anunciado la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado.

«Debido a un leve ataque de gripe, y como medida de precaución ante el viaje de los próximos días, se cancelan las audiencias papales previstas para hoy», recoge el escueto comunicado de prensa difundido por el Vaticano.

Pope Francis has canceled his audiences scheduled for Monday due to a mild flu as a precautionary measure ahead of his upcoming visit to Luxembourg and Belgium.https://t.co/OOy1CbfbIv

— Vatican News (@VaticanNews) September 23, 2024