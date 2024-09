El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido este viernes el protocolo de atención a menores extranjeros no acompañados (menas) del presidente del archipiélago, Fernando Clavijo. El juzgado autonómico ha resuelto en línea con lo que solicitaba la Fiscalía Superior de Canarias en un recurso interpuesto este miércoles.

El TSJC resuelve así el recurso presentado el pasado 18 de septiembre por la Fiscalía Superior de Canarias. El Ministerio Público presentó un recurso contencioso-administrativo contra el protocolo de recepción de menores extranjeros, aprobado una semana antes.

A ojos de la Fiscalía, podía vulnerar el principio de igualdad que la Constitución reconoce en su artículo 14. También indicaba que podía ir contra el artículo 15 de la Carta Magna, que recoge el derecho fundamental a la integridad moral. Por ello, solicitaba la suspensión inmediata de ese protocolo y, finalmente, se la ha concedido.

Advertencia de la Fiscalía

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, ya había advertido a través de un decreto que denunciaría al Ejecutivo autonómico si continuaba sin acoger a menas. El Ministerio Público alegaba que se podría producir un delito de «abandono» por no atender a los menores.

Entonces solicitó a los fiscales que estén de guardia en la Sección de Menores o en la de Trata de Personas y Extranjería de las respectivas fiscalías provinciales de Canarias que dirigieran un «oficio a dicha dirección general» al recibir «comunicación de cualquier miembro de Fuerza o Cuerpo de Seguridad del Estado informando de la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia y de la Adolescencia a la acogida de un menor extranjero no acompañado en un centro de protección canario, cuando el mismo haya sido debidamente reseñado».

«Deberán incoar las correspondientes diligencias preprocesales de investigación ante la posible comisión de un delito de abandono de menores sin perjuicio de cualquier otro delito que pudiera aparecer en el curso de la investigación», subrayaba el decreto de la fiscal superior de Canarias.

«Nos ataca el matón del colegio»

El presidente canario estalló este lunes contra el Ejecutivo central. «Nos sentimos como que nos ataca el matón del colegio», espetó Fernando Clavijo. «Lejos de recibir ayuda, complicidad o colaboración, parece ser que porque pedimos que el menor sea entregado con garantías legales el Gobierno de España se dedica a atacar a Canarias», añadía. Y es que todo esto ocurre mientras Pedro Sánchez sigue sin pagar la deuda de 72 millones con el archipiélago relativa a la ayuda para hacer frente a la crisis migratoria.

El político de Coalición Canaria ha afeado al Gobierno que en lugar de decir «vamos a reunirnos para entendernos», lo que ha hecho ha sido «amenazar». Mientras tanto, el Gobierno autonómico se quejaba de que las islas tienen que acoger 5.300 menas en su territorio y reprochaba el bloqueo del Ejecutivo central para la celebración de una reunión interministerial en la que explicar la situación.

«No podemos más porque no tenemos capacidad, las condiciones de hacinamiento no nos están pidiendo garantizar la seguridad del menor y lo que le estamos pidiendo al Gobierno, porque entendemos que son menores extranjeros no acompañados y todas las competencias de extranjería, fronteras y salvamento marítimo las tiene el Estado, que nos ayude», concluyó el líder autonómico en una entrevista en Radio Club Tenerife.