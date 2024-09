Clavijo acusa a Sánchez de comportarse «como el matón de colegio» con el problema de la inmigración

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado de «matonismo» al Ejecutivo de Pedro Sánchez en plena escala de tensión por la crisis migratoria que vive el archipiélago y por la acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) y del resto de inmigrantes iletales que han llegado los últimos meses a las islas. Clavijo ha cargado este lunes contra contra el dirigente socialista, asegurando que se niega a sentarse a negociar las posibles soluciones para abordar esta cuestión. «Nos sentimos como que nos ataca el matón del colegio», ha lamentado el presidente canario.

La semana pasada, el Gobierno de Canarias declaró la emergencia migratoria en las islas y publicó un protocolo en su Boletín Oficial para no acoger más menas debido a la presión migratoria que sufre la región. Este protocolo de recepción de menas pide, entre otras cosas, que el menor sea entregado al resto de comunidades autónomas con garantías legales, de manera individualizada y siendo identificado. La Fiscalía General del Estado amenazó al Ejecutivo de Fernando Clavijo con denunciarle en caso de que se niegue a seguir acogiendo a menas por la situación de «abandono» en la que estaría dejando a estos jóvenes, según justificó. Todo ello a pesar de la deuda del Gobierno de Pedro Sánchez de 72 millones de euros que tiene con el archipiélago para intentar reducir la presión migratoria.

Fernando Clavijo no entiende que el Ejecutivo de Sánchez «ataque» y «amenace» a Canarias por denunciar que las islas se encuentran al límite por la llegada masiva de inmigrantes ilegales y de menas. «Lejos de recibir ayuda, complicidad o colaboración, parece ser que porque pedimos que el menor sea entregado con garantías legales el Gobierno de España se dedica a atacar a Canarias», ha lamentado. «Después de haber estado meses sin hacer nada, ignorándonos, entonces sí, en 48 horas el Gobierno de España se moviliza para amenazarnos con la Fiscalía. O aceptamos lo que ellos quieren y como quieren o amenazan a los funcionarios y a los dirigentes públicos con abrir diligencias procesales y con llevarnos al Constitucional», ha explicado.

El presidente del Gobierno de Canarias lamenta que el Gobierno central, en lugar de ayudar a las comunidades autónomas para la acogida de menores o de decir «vamos a reunirnos para entendernos», lo que ha hecho ha sido «amenazar» con el Tribunal Constitucional o dando instrucciones a la Fiscalía General del Estado. «Yo no lo entiendo, no creo que sea justo», ha afirmado.

«Nos sentimos como que nos ataca el matón del colegio», ha lamentado Fernando Clavijo este lunes en declaraciones a Radio Club Tenerife de la Cadena Ser. El presidente autonómico asegura sentirse «amenazado» y compara al Ejecutivo central con el «matón del colegio» porque «o haces lo que yo te digo, y como yo te digo, o te pego». Clavijo ha anunciado su intención de comparecer en una reunión interministerial para explicar la situación del Archipiélago, que ahora mismo acoge a unos 5.300 menas. Sin embargo, señala haberse encontrado con la negativa del Gobierno de España.

«No podemos más porque no tenemos capacidad, las condiciones de hacinamiento no nos están pidiendo garantizar la seguridad del menor y lo que le estamos pidiendo al Gobierno, porque entendemos que son menores extranjeros no acompañados y todas las competencias de extranjería, fronteras y salvamento marítimo las tiene Estado, es que nos ayude», ha apostillado.

«Canarias es la víctima»

En este sentido, Clavijo ha denunciado que lleva «meses» sin sentarse con el Pedro Sánchez o algún miembro del Gobierno para intenta resolver la crisis migratoria que sufre Canarias. «No entendemos que después de tantos meses sin que nos sentásemos en una mesa para resolver el problema, el Gobierno de España, de repente, ataque a Canarias. Canarias es la víctima, las víctimas son los menores y Canarias, y el Gobierno tiene que entender que debe que asumir sus responsabilidades y, en una crisis humanitaria como la que estamos, ayudar a Canarias, no atacar a Canarias», ha enfatizado.

El dirigente canario ha puntualizado que el protocolo aprobado por su Ejecutivo está orientado a «garantizar que los derechos» de los menas sean respetados y que el menor entregado sea entregado a los comunidades autónomas tras haber sido inscrito en un registro y con una foto para poder reconocerlo, «porque si te dan un listado con nombres escritos a mano… ¿cómo reconoces que ese es el menor?». «Había menores en cárceles de adultos porque el Estado no estaba haciendo la identificación y el control de manera adecuada», ha agregado.

«Y que después de tantos meses sin noticias ni respuestas del Gobierno de repente se reúnan cuatro ministros y planteen llevar al TC para atacar a Canarias… de verdad no lo alcanzo a entender cuando llevamos tantos meses pidiendo ayuda y no se nos ha brindado», ha esgrimido. «Y, por supuesto, en este caso le estamos advirtiendo al Estado, que quizás a lo mejor es lo que no le gusta, que tenemos sobrepasados los recursos totalmente y que están hacinados. Atender un menor no es aparcarlo en una carpa, atender al menor es darle el idioma, escolarizarlo, darle ayuda psicológica, formarlo…», ha añadido.