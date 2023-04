Los 137 pasajeros de un vuelo de American Airlines que cubría la ruta Ohio-Phoenix, en EEUU, pasaron momentos de pánico cuando, apenas tras despegar, vieron uno de los cuatro motores del Boeing 737-800 en llamas: el motor de avión se había incendiado tras chocar con un pájaro.

El capitán de la aeronave así lo transmitió a la torre de control del aeropuerto internacional John Glenn en Columbus, Ohio. «Mayday, mayday, mayday. Necesitamos aterrizar, tenemos un motor incendiado tras chocar con un pájaro». Inmediatamente, le dieron pista en el aeródromo y 25 minutos después de despegar estaba de nuevo en pista en el John Glenn tras realizar un aterrizado de emergencia en el que no hubo que registrar ningún incidente de gravedad.

American Airlines 737 returns to Columbus Airport after striking a number of geese on departure. AA1958 to Phoenix landed back safely 25 minutes after takeoff. pic.twitter.com/ws3wi3Cl9D

Al parecer, un pájaro chocó con una de las turbinas del avión, lo que provocó que uno de los cuatro motores de la aeronave acabara incendiado. Afortunadamente, no hubo ningún herido entre los 173 pasajeros que iban a bordo, según reseñó la Administración Federal de Aviación en una nota de prensa, que informó también de que el Boeing 737 pudo volver al aeropuerto «por sus propios medios» a través de un aterrizaje de emergencia. Añadió que «el vuelo aterrizó normalmente y rodó de manera segura a la puerta».

La cuenta de redes sociales del aeropuerto fue la primera en dar cuenta de lo ocurrido. «Los equipos de emergencia respondieron a un incidente de aeronave en CMH esta mañana que involucró un incendio en el motor informado: «La aeronave aterrizó con seguridad y el aeropuerto está abierto y operativo», aseguraba. Sin embargo, tiempo después, y dado que va a investigar el incidente en vuelo, el aeropuerto indicó que lo que ocurrió fue debido a «problemas mecánicos».

Correction to our earlier tweet: the aircraft experienced mechanical issues, not an engine fire.

Thank you to our emergency crews for their quick response. https://t.co/RcLblLC0PR

— John Glenn Intl Airport (@columbusairport) April 23, 2023