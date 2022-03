La invasión rusa de Ucrania también se dirime en las redes sociales. Y si en el campo de batalla parece que Kiev aventaja a Rusia, en internet la victoria de los de Volodímir Zelenski parece incontestable. Los mensajes y campañas lanzadas por Ucrania se convierten rápidamente en virales. Como muestra, los Oscar de la invasión rusa que ha creado el Ministerio de Defensa ucraniano para mofarse, con el humor más ácido, de las derrotas más dolorosas sufridas por las tropas de Vladimir Putin a manos de las fuerzas de defensa de Kiev.

Aprovechando el tirón de la entrega de los premios Oscar de la Academia de Cine de EEUU, Ucrania ha decidido montar sus propios galardones. Así, el ministerio de asuntos militares del Gobierno de Zelenski ha otorgado, por ejemplo, su Óscar a la Mejor Película al clip de vídeo del bombardeo a un buque ruso en el puerto de Berdyansk. «Russian Warship, Go F*** Yourself in Berdyansk» (‘Que te jo**an buque de guerra ruso, vete al infierno’), titulan la película. También se otorga el premio a la mejor película internacional, por ejemplo, a los drones turcos Bayraktar que llevan un mes destrozando a las columnas de blindados rusos. O la mejor canción a la niña que interpretó el himno ucraniano en un refugio antiaéreo.

Esta es la lista de ‘películas’ premiadas por el Gobierno de Zelenski:

Best Picture: Russian Warship, Go F*** Yourself in Berdyansk

Best Picture: Russian Warship, Go F*** Yourself in Berdyansk#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/KyvEc9dwsr — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Supporting Actor: Ukrainian Tractor in The Taming of the Shrew#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/f3LEZ9VATO — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best International Feature Film: Bayraktar. The Song of a Turkish Guest#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/ITSCnv87Jo — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

Best Cinematography: A Kiss From Stinger

Best Cinematography: A Kiss From Stinger#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/RNe9uu6iqJ — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Song: Anthem of Ukraine by UA girls in Kharkiv Bomb Shelter#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/L1PVt3ujzq — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Actress: Javelin for the powerful performance in Burning Orcs#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/IKegeZ4imB — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022