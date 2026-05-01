Un nuevo vídeo de alta calidad muestra al atacante de Trump armado y pasando veloz por el detector de metales

El Departamento de Justicia de EEUU ha publicado este viernes las imágenes más nítidas hasta la fecha del sospechoso del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, Cole Tomas Allen, arremetiendo contra el puesto de control de seguridad del salón de baile del hotel Washington Hilton como parte del intento de asesinato contra el presidente de EEUU, Donald Trump.

El vídeo, compartido en las redes sociales por la fiscal federal de Washington D.C., Jeanine Pirro, muestra a Allen armado con un rifle durante su caarrera precipitada hacia el salón del evento antes de ser neutralizado por el Servicio Secreto de la Casa Blanca