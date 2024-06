El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha confirmado este fin de semana que ha aceptado la invitación para dirigirse al Congreso de Estados Unidos en una sesión conjunta (Senado y Cámara de Representantes) en plena escalada de tensión el presidente de Estados Unidos Joe Biden. [Estoy] emocionado por el privilegio de presentar ante los representantes del pueblo estadounidense y del mundo entero la verdad sobre nuestra guerra justa», ha explicado Netanyahu, que será el primer líder internacional en dirigirse al Congreso por cuarta vez, el cual actualmente comparte récord con el primer ministro británico, Winston Churchill.

Esta invitación para hablar ante el Congreso a Netanyahu, presentada por iniciativa del líder de la mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se produce en plena escalada de la tensión entre el primer ministro de Israel y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la operación en Rafah, último bastión de los terroristas de Hamás en la Franja de Gaza, como se ha indicado con anterioridad.

De momento, no se ha fijado una fecha, pero se espera que el discurso tenga lugar en las próximas ocho semanas o poco después del receso de agosto de verano del Congreso. Justo será poco antes de las elecciones presidenciales de noviembre, para las que el presidente Joe Biden intenta calibrar su apoyo a Netanyahu, debido a que quiere contentar al sector más radical de la izquierda de Estados Unidos, que se encuentra detrás de las manifestaciones en contra de Israel y las acampadas en las universidades de élite en Estados Unidos, en las que se han escuchado proclamas a favor de los grupos terroristas de Hamás y Hezbollah.

En la carta, los líderes del Congreso, que la firman el portavoz de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries, y el líder de la minoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, han destacado que la invitación se ha cursado para «resaltar la solidaridad de Estados Unidos con Israel», con la que se intenta que sea una clara muestra de apoyo a Israel, aliado de Estados Unidos en la región, a pesar de las crecientes divisiones políticas por la operación de respuesta a la masacre de Hamás en Israel.

«Le invitamos a compartir la visión del gobierno israelí para defender la democracia, combatir el terror y establecer una paz justa y duradera en la región», le han escrito los líderes del Congreso a Netanyahu.

La invitación, sugerida por Johnson, como se ha indicado con anterioridad, se ha cursado después de que Schumer, de origen judío, nacido en Nueva York, retrasara durante semanas el envío de la misma, el cual hace semanas pronunció un discurso en el Senado, solicitando elecciones anticipadas en Israel con las que reemplazar a Netanyahu. Finalmente, el demócrata Schumer acabó accediendo, con la condición de que la invitación se hiciera por parte de ambos partidos, Republicano y Demócrata.

El gesto de los líderes del Congreso con Netanyahu a Washington destaca debido a que Biden no le ha invitado o a la Casa Blanca. «Los horribles atentados del 7 de octubre conmocionaron al mundo y obligaron a su nación a luchar por su propia existencia. Nos unimos al Estado de Israel en su lucha contra el terror, especialmente mientras Hamás sigue manteniendo cautivos a ciudadanos estadounidenses e israelíes y sus líderes ponen en peligro la estabilidad regional», se puede leer en la carta.

«Por esta razón, en nombre del liderazgo bipartidista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y del Senado de Estados Unidos, nos gustaría invitarle a dirigirse a una Reunión Conjunta del Congreso», se explica en la misiva a Netanyahu.

It is a very sad day for our country that Prime Minister Benjamin Netanyahu has been invited – by leaders from both parties – to address a joint meeting of the United States Congress.

Netanyahu is a war criminal. I certainly will not attend. pic.twitter.com/0tQgVGv3qa

— Bernie Sanders (@SenSanders) June 1, 2024