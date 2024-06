El primer ministro Benjamin Netanyahu ha afirmado este sábado que no habrá un «alto el fuego permanente» en Gaza hasta que se destruya al grupo terrorista Hamás, autor de la masacre del 7 de octubre, en una clara respuesta al mensaje del presidente de Estados Unidos Joe Biden del viernes desde la Casa Blanca. Estas declaraciones del primer ministro, que se han producido en una manifestación pública en inglés poco habitual, al ser realizada en sabbat, séptimo día del calendario hebrero y jornada de descanso, se han realizado justo después de que el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunciara el viernes que Israel había propuesto un acuerdo en tres fases para un alto el fuego en Gaza a cambio de que Hamás liberara a los rehenes.

«Las condiciones de Israel para poner fin a la guerra no han cambiado: la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás, la liberación de todos los rehenes y la garantía de que Gaza deje de suponer una amenaza para Israel», ha manifestado Netanyahu en redes sociales después de la declaración del presidente de Estados Unidos en la que reveló el viernes desde la Casa Blanca el plan ofrecido por Israel a Hamás, instando a Netanyahu y a los terroristas a cumplirlo.

«Israel seguirá insistiendo en que se cumplan estas condiciones antes de que se establezca un alto el fuego permanente. La idea de que Israel aceptará un alto el fuego permanente antes de que se cumplan estas condiciones no tiene ningún fundamento», ha añadido Netanyahu, como se puede ver abajo en la publicación realizada en inglés en redes sociales, después de la revelación de la propuesta de acuerdo de cuatro páginas, aprobado por el gabinete de guerra -compuesto por Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el ministro Benny Gantz-, y visto por el gabinete de seguridad más amplio, del que forman parte los ministros Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich.

The Prime Minister’s Office:

Israel’s conditions for ending the war have not changed: The destruction of Hamas military and governing capabilities, the freeing of all hostages and ensuring that Gaza no longer poses a threat to Israel.

