La ministra de Exteriores de Suecia ha firmado la solicitud de Estocolmo para ingresar en la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Lo ha hecho tan solo horas después de que la primera ministra, Magdalena Andersson, confirmara la voluntad del país de entrar a formar parte de la Alianza Atlántica.

«Acabo de firmar una carta hcistórica para el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Nuestra solicitud ya está firmada», ha publicado Ann Linde en su cuenta de Twitter.

Just signed a historic indication letter to #NATO Secretary General @jensstoltenberg from the Swedish Government 🇸🇪. Our NATO application is now formally signed. pic.twitter.com/1RAxjikjc0

— Ann Linde (@AnnLinde) May 17, 2022