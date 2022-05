Suecia anuncia formalmente que solicitará su ingreso en la OTAN

Suecia ha anunciado formalmente que solicitará su ingreso en la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el marco de la invasión rusa en Ucrania. La primera ministra, Magdalena Andersson, ha informado de esta decisión un día después de que fuentes de la Presidencia avanzaran la intención del Ejecutivo.

«El Gobierno en su reunión del 15 de mayo de 2022 decidió que el partido trabajará para que Suecia solicite la adhesión en la OTAN», señalaron estas fuentes este domingo. Una información que hoy ha confirmado la premier sueca.

En una rueda de prensa junto al líder del opositor Partido Moderado, Ulf Kristersson, Andersson ha destacado que el país «está abandonando una era para entrar en una nueva».

«La dirección del Partido Socialdemócrata ha decidido que el partido trabajará para que Suecia solicite el ingreso en la OTAN», ha explicado previamente la formación en un comunicado. Una misiva que , además, que la solicitud está condicionada a que no se despliegue armamento nuclear alguno ni bases permanentes en suelo sueco, según el texto, que tilda de «histórica» la decisión.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Ann Linde, ha indicado que «la invasión rusa de Ucrania ha empeorado la situación en materia de seguridad para Suecia y para Europa en su conjunto». A su juicio, de esta manera, el país «se mantendrá más fuerte junto a los aliados de la OTAN».

The Swedish government’s intent is to apply for NATO-membership. A historic day for Sweden. With a broad support from political parties in the parliament, the conclusion is that Sweden will stand stronger together with allies in NATO. pic.twitter.com/LsmdaXiy2U

— Ann Linde (@AnnLinde) May 16, 2022