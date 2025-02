Milei se lava las manos en la estafa de las criptomonedas: «No lo promocioné, sólo lo difundí»

Javier Milei se ha lavado las manos en el escándalo de las criptomonedas -o el Criptogate-, tras dar publicidad a la moneda digital $LIBRA e invitar a sus seguidores a invertir en la misma. «Yo no lo promocioné, sólo lo difundí», ha argumentado el presidente de Argentina, aunque no ha explicado dónde radica la diferencia entre promocionarlo y difundirlo.

Además, Milei no se ha disculpado con quienes han sido estafados, sino que ha apuntado que estos son responsables de haber caído en el timo, dado que participaron «voluntariamente». «Si vos vas al casino y pierdes plata, digo, ¿cuál es el reclamo?», ha declarado.

El mandatario argentino, que acumula más de 100 denuncias, se ha defendido de las críticas indicando que «por querer ayudar a un argentino» se comió «un cachetazo». También ha desmentido las cifras de perjudicados que se están aportando, e insiste en que es «falso» que haya 44.000 damnificados por la compra de criptomoneda. Javier Milei ha rebajado muy considerablemente el número, hasta señalar que «se trata de 5.000 personas en el mejor de los casos». «Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots», ha sostenido, al tiempo que ha aseverado que las probabilidades «de que haya argentinos es muy muy remota».

«Los argentinos te diría que no creo que haya más de cinco. La mayoría son estadounidenses y chinos», ha detallado. Asimismo, el presidente de Argentina ha seguido justificándose y, para ello, se ha apoyado en el perfil de inversor que se ha visto afectado, según el mandatario: «Son personas híper especializadas en estos elementos (…) Dadas las dificultades que implicaba participar en este evento, tenías que estar muy interiorizado. No es tema menor».

Por otro lado, Milei ha defendido la nula implicación del Estado en el Criptogate, dado que éste «no juega ningún rol» -«que eso quede claro»-, sino que es «un problema entre privados». En cuanto a si está arrepentido o no por publicitar la criptomoneda y si su cuenta de X fue hackeada, es tajante: «Yo no tengo nada que ocultar, no hice nada malo (…). Claro que el tuit lo publiqué yo. Por eso lo fijé».

$LIBRA: una moneda ‘meme’ o ‘basura’

Javier Milei borró el tuit en el que invitaba a sus seguidores a invertir en la criptomoneda $LIBRA, que resultó ser una moneda meme -también conocidas como monedas basura- sin respaldo de la economía real. Se trata de monedas diseñadas para generar dinero rápido a sus creadores utilizando la imagen de figuras públicas. Milei mantuvo el post, acompañado del enlace de un proyecto que en teoría iba a apoyar a las pymes en Argentina, fijado durante cuatro horas en su cuenta de X e Instagram, el tiempo que la criptomoneda tardó en desplomarse. Ante todo el «ruido que se estaba generando» y los «comentarios negativos», decidió borrar el mensaje, ha explicado en la cadena TodoNoticias.

El principal grupo parlamentario opositor, Unión por la Patria (UxP), anunció que presentará una solicitud de apertura de juicio político contra Milei, al que han achacado la estafa, y han denunciado su «enorme gravedad» y que se trata de un «escándalo sin precedentes». Además, han indicado que el presidente se vio con los responsables de la criptomoneda, incluso, en la Casa Rosada.

Cuando Milei publicó el tuit en el que promocionaba la criptomoneda, en pocas horas, la demanda de $LIBRA se disparó, y su precio pasó de 0,3 centavos de dólar a 5,54 dólares. Se movieron hasta 100 millones de dólares en transacciones. Horas después se desplomó, hasta los 0,0006 centavos. La estafa ha dejado pérdidas millonarias y miles de afectados.