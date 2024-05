Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, tiene carácter, se sabe, y este miércoles lo demostró una vez más al devolverle el insulto a un dirigente local de su país. Meloni no dejó pasar la oportunidad de responder al presidente de la región de Campania, Vincenzo de Luca, que la había insultado con anterioridad y este martes se presentó así: «Presidente de Luca, la zorra de Meloni, ¿cómo está?», le dijo mientras le tendía la mano.

Meloni se presentó a De Luca identificándose como «la stronza», que en italiano puede traducirse como «estúpida», «zorra», «cabrona» o «perra»; de hecho, los medios anglosajones lo han traducido con el consabido «bitch».

La cara de De Luca era un poema y apenas ha podido responder a tan elocuente saludo de Meloni identificándose como una «zorra». Respondía así la mandataria italiana al insulto que el presidente de Campania le había «dedicado» en Roma, durante una manifestación. Meloni había dicho en aquella ocasión, refiriéndose a De Luca, que sería mejor pensar en trabajar que en manifestarse. La respuesta del presidente de Campania, ante cientos de manifestantes, fue: «Trabaja tú, zorra».

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, arremetió contra De Luca, aunque sin citarle: «Si en lugar de hacer manifestaciones se pusiera a trabajar, tal vez se podría obtener algún resultado más» con los fondos de cohesión destinados a las regiones del país, dijo entonces.

«Presidente De Luca, la str**za della Meloni»

«President De Luca, I’m that b1tch Meloni.»

This is how PM Giorgia Meloni introduced herself to Campania President Vincenzo De Luca after he apostrophized her as «b1tch» a few months ago.

May 28, 2024 pic.twitter.com/pxbgHl40V4

— Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) May 28, 2024