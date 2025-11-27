Macron anuncia una mili voluntaria para Francia ante las «crecientes amenazas» en Europa

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este jueves un servicio militar voluntario a partir del próximo verano de 2026 para preparar al país galo ante lo que ha calificado como «crecientes amenazas» pero descarta la obligatoriedad.

El mandatario francés ha dejado claro que la obligatoriedad queda descartada por el momento, al considerarla «contraproducente» y poco acorde con las «necesidades actuales de las Fuerzas Armadas francesas». Sin embargo, ha dejado una puerta abierta al afirmar que «en circunstancias extremas sí podría plantearse que sea obligatorio».

Macron ha presentado el servicio militar como la «piedra angular de la relación entre la población más joven y la nación», con tres objetivos claros: reforzar el pacto entre el Estado y el Ejército, aumentar las capacidades militares y formar a la juventud francesa. El modelo, que el presidente ha calificado de «hibrido», estará dirigido a voluntarios de 18 y 19 años que prestarán servicio durante diez meses a cambio de una remuneración mensual de 800 euros. «Nuestros jóvenes servirán durante diez meses», ha subrayado Macron.

La implementación será progresiva. Francia comenzará con unos 3.000 jóvenes el próximo año, cifra que se irá incrementando paulatinamente hasta alcanzar los 10.000 participantes de cara a 2030. Este sistema permitirá «ir aumentando los números» y vincular «a los más jóvenes y a los reservistas», según ha explicado el presidente.

Los detalles completos del programa se conocerán a partir de enero, cuando el Gobierno francés presente el desarrollo definitivo de esta iniciativa que marca un antes y un después en la política de defensa del país vecino.