Numerosas explosiones se han registrado en Kiev en la segunda noche de invasión de Ucrania por parte del Ejército de Rusia en lo que apunta a ser el preludio de la entrada en la capital. Durante toda la jornada del jueves se subrayó que tropas rusas se encontraban a unos 25 kilómetros de la capital y que se habían hecho con el control de un aeropuerto de carga a las afueras -el Antonov, de Hostómel-, sin que de noche se produjeran mayores acercamientos. Pero el cielo de Kiev sí se convirtió en un escenario de batalla, avistándose varias explosiones en la capital del país centroeuropeo.

Una de las más espectaculares escenas se vivió en plena madrugada, en lo que pareció un impacto de importantes proporciones de un proyectil en el aire. Según recogían varias cuentas en las redes sociales, podría tratarse del derribo de un avión, cuyos deshechos habrían caído sobre un edificio residencial de Kiev. No se ha confirmado ningún muerto en este impacto, sí al menos cinco heridos.

Varias cuentas en las redes sociales aseguraban en un primer momento que se trataría de un avión ruso, pero la CNN relataba poco después que el aeroplano sería de bandera ucraniana y derribado por las fuerzas rusas.

🇺🇦⚡️Clearest view of the plane that was shot down over Kiev moments ago. pic.twitter.com/ke174WzFTX

— OSINT UKRAINE (@OSINT_Ukraine) February 25, 2022