El presidente estadounidense, Joe Biden, ha presidido este sábado la ceremonia en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en un acto en Manhattan en el que también han participado los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton.

Biden significó que el pueblo estadounidense nunca olvidará lo ocurrido. «Nunca olvidamos a los niños que han crecido sin padres. Padres que han sufrido sin hijos. Maridos y esposas que tuvieron que encontrar un camino a seguir sin sus parejas. Hermanos, hermanas, seres queridos. Jill y yo te mantenemos cerca en nuestros corazones» señaló el presidente de Estados Unidos.

We never forget.

We never forget the children who have grown up without parents. Parents who have suffered without children. Husbands and wives who had to find a way forward without their partners. Brothers, sisters, loved ones.

Jill and I hold you close in our hearts. pic.twitter.com/ydppFkpV4y

