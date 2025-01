La izquierda llama «nazi» a Elon Musk por levantar el brazo pero Obama y Hillary también lo hicieron

Elon Musk ha sido diana de las críticas este martes después de que el lunes en uno de los actos de celebración de la investidura de Donald Trump le tachasen de «nazi» por levantar el brazo. Fue cuando levantó el brazo en el Capital One Arena en Washington. Entonces, Musk en realidad celebraba la victoria de Donald Trump y agradecía el apoyo a los votantes: «Estas elecciones han sido muy importantes. Mi corazón está con vosotros». En cambio, la prensa de izquierdas ha visto un saludo nazi. El propio Elon Musk se ha defendido: «Necesitan mejores trucos sucios», ha destacado. Elon Musk ha sacado imágenes de políticos demócratas también con el brazo en alto, como Hillary Clinton, Barack Obama, Elizabeth Warren o Kamala Harris. Entonces, en cambio, los medios de comunicación que han visto en Musk un saludo nazi no vieron nada.

En esta ocasión, el periódico The New York Times, de tradición demócrata, ha criticado a Elon Musk por hacer el gesto. El rotativo neoyorquino ha sugerido que Elon Musk ha realizado el saludo nazi de Adolf Hitler. En CNN, los comentaristas señalaron de forma directa el gesto de Elon Musk. La presentadora Erin Burnett de CNN destacó lo sorprendente que le pareció el gesto, que generó comparaciones en internet con el saludo Adolf Hitler entre la izquierda. Algunos lo interpretaron con un saludo romano, que también se conoce como el «saludo fascista» y luego fue adoptado por los nazis. La variación nazi del gesto es ilegal en algunos países europeos, incluida Alemania.

En el periódico de izquierdas británico The Guardian, la corresponsal del periódico en Berlín, Kate Connolly ha escrito un artículo en contra de Elon Musk que titula El gesto habla por sí mismo.

Como se ve abajo, Obama durante la campaña de 2008 levantó el brazo como Elon Musk. Es un gesto que suelen hacer los políticos en diferentes ocasiones cuando están sobre el escenario de un mitin. Pero, entonces, no se creó ningún tipo de controversia. Como se ha indicado con anterioridad, The New York Times jamás hizo ningún comentario sobre el ex presidente Barack Obama, la ex senadora de Massachusetts Elizabeth Warren o la ex vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, el rotativo pidió a sus votantes que eligieran a Obama en el tradicional endorsement en las elecciones de 2008 contra el candidato republicano, el entonces senador de Arizona John McCain. También en las elecciones de 2012 volvió a pedir el voto para Obama contra el entonces candidato republicano, Mitt Romney, ex gobernador de Massachusetts y ex senador de Utah. También hicieron lo propio con Kamala Harris.

Abajo también se ve a la senadora demócrata de Massachusetts Elizabeth Warren con el mismo gesto durante la campaña de 2016 cuando se presentó a las primarias del Partido Demócrata. También tuvo una participación relevante durante la Convención Demócrata de 2012. Elizabeth Warren se ha enfrentado en diferentes ocasiones a Donald Trump. Le ha llamado «racista».

Como se ven en las imágenes de abajo, Hillary Clinton también ha sido fotografiada con el brazo levantado. En las imágenes de abajo se puede ver a Hillary Clinton en la campaña de 2008. Entonces, Hillary Clinton, uno de los estandartes de la cultura woke e izquierdista, se presentó a las primarias que perdió contra Barack Obama. Su fotografía también fue criticada.

En la imagen de abajo, se la puede ver en un acto de campaña durante las elecciones primarias de 2008. Posteriormente, cuando Obama ganó las elecciones presidenciales, la nombró secretaria de Estado. Entonces, la prensa liberal no criticó nada. Sin embargo, siempre ha justificado los comentarios de Hillary Clinton. Destacó cuando dijo en la campaña de 2016 que perdió contra Donald Trump que los votantes conservadores «son gente deplorable».

Abajo se puede ver a la ex vicepresidenta Kamala Harris durante un acto de esta pasada campaña de las elecciones presidenciales, que perdió contra el actual presidente de Estados Unidos Donald Trump. Entonces, tampoco se criticó a Kamala Harris.

En esta ocasión, los medios de comunicación de izquierdas han pasado por alto el discurso de Elon Musk, al acusarle de nazi. Entonces, Elon Musk dijo que «ésta no fue una victoria cualquiera. Hay elecciones que van y vienen. Algunas elecciones son importantes, otras no. Pero ésta realmente importa. Sólo quiero decir gracias por hacerlo posible. Gracias. Mi corazón está vosotros. Gracias a vosotros el futuro de la civilización está asegurado. Gracias a ti. Por fin vamos a tener ciudades seguras, fronteras seguras y gasto sensato».