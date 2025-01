La ceremonia de investidura de Donald Trump en imágenes: ex presidentes, empresarios y políticos

Líderes mundiales, legisladores estadounidenses actuales y anteriores, aliados políticos y rivales y jefes de grandes multinacionales estadounidenses han acudido este lunes a Washington para las ceremonias de la investidura del presidente Donald Trump durante el largo fin de semana. Los grandes empresarios de las tecnológicas han querido estar cerca del presidente en las ceremonias de su investidura. Trump ha asumido el cargo con el control republicano del Congreso, el apoyo de líderes empresariales y extranjeros y lo que se considera una mayor aceptación cultural del movimiento MAGA.

Líderes tecnológicos y empresariales

Elon Musk , director ejecutivo de Tesla, propietario de X.

, director ejecutivo de Tesla, propietario de X. Sam Altman , director ejecutivo de OpenAI.

, director ejecutivo de OpenAI. Mark Zuckerberg , director ejecutivo de Meta.

, director ejecutivo de Meta. Jeff Bezos , director ejecutivo de Amazon, propietario del Washington Post.

, director ejecutivo de Amazon, propietario del Washington Post. Sundar Pichai , director ejecutivo de Google.

, director ejecutivo de Google. Rupert Murdoch , ex presidente ejecutivo de Fox Corp., estuvo en los servicios religiosos de inauguración.

, ex presidente ejecutivo de Fox Corp., estuvo en los servicios religiosos de inauguración. Dana White , director ejecutivo de Ultimate Fighting Championship.

, director ejecutivo de Ultimate Fighting Championship. Shou Zi Chew , director ejecutivo de TikTok.

, director ejecutivo de TikTok. Joe Rogan , presentador del podcast The Joe Rogan Experience.

, presentador del podcast The Joe Rogan Experience. Tim Cook, director ejecutivo de Apple.

Ex presidentes de Estados Unidos

A la inauguración asistieron los ex presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.

Se unieron la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y la ex primera dama Laura Bush, pero no la ex primera dama Michelle Obama.

Miembros actuales y anteriores del Congreso

Los ex presidentes republicanos de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy (California), Newt Gingrich (Georgia) y John Boehner (Ohio) llegaron al Capitolio el lunes.

Ha estado ausente la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), quien dijo que no asistiría a la inauguración, informaron varios medios.

El exlíder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), estuvo presente con su esposa, la exsecretaria de Transporte de Estados Unidos.