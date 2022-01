La polémica en Reino Unido parece no tener fin. En esta ocasión ha vuelto a las calles del país al otorgar La reina Isabel II el título de caballero al ex primer ministro británico Tony Blair, quien desempeñó su cargo entre 1997 y 2007. Este nombramiento ha sido abiertamente criticado por los diferentes grupos políticos y también a través de las redes sociales debido a su apoyo a la invasión de Irak liderada por EE.UU. en 2003.

El político recibió la distinción de Caballero de la Orden Más Noble de la Jarretera, la institución de caballería de mayor rango del Reino Unido. En este sentido Tony Blair aseguró que es un «inmenso honor» y «profundo agradecimiento» hacia la monarca por el reconocimiento y aseguró que fue un «gran privilegio servir como primer ministro».

Asimismo, también fueron distinguidos Chris Whitty, el principal asesor médico del Gobierno del Reino Unido, y el subdirector médico británico, Jonathan Van-Tam, por encabezar la lucha contra el Covid-19.

Designación polémica

Numerosos ciudadanos británicos se sintieron molestos por la designación de Blair, recordando su política exterior durante su mandato. Tampoco parece haber gustado mucho a los distintos grupos políticos este nombramiento que poco o nada a interesado a la Reina, por los diferentes titulares que la prensa ha lanzado uniéndose muchos de ellos a las críticas.

Por otro lado, uno de los mayores críticos de este nombramiento, el escritor y activista Femi Oluwole se preguntaba: «Si ayudo a crear el próximo Estado Islámico (EI) desestabilizando una región entera con falsos pretextos, ¿puedo obtener el título de caballero también?».

Mientras, el político escocés Ross Greer escribió que Blair «se merece un juicio en La Haya en lugar de un título de caballero».

Este nombramiento del ex premier laborista Tony Blair como Sir y caballero de la Orden de la Jarretera (la máxima condecoración de la caballería británica y que ostenta el Rey Felipe VI desde el 2019 ) ha provocado una riada de críticas hasta el punto de pretender boicotear esta concesión. Para ello, se llegaron a reunir más de 86.000 firmas apenas se hizo pública esta suscripción popular.

Así mismo, desde los medios de comunicación tampoco ha agradado este nombramiento indistintamente de que haya sido la propia Reina Isabel II quién lo determinase. Una nueva polémica en Reino Unido da la vuelta al mundo.

Tony Blair knighthood: Petition to remove honour from former Prime Minister reaches over 150,000 signatureshttps://t.co/2mKziogDHM

— GB News (@GBNEWS) January 2, 2022