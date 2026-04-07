La dictadura de los ayatolás de Irán ha endurecido su postura en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU de este martes en plena escalada de tensión con EEUU horas antes de que se cumpliera el ultimátum de Donald Trump: el enviado de los ayatolás de la dictadura de Irán Amir-Saeid Iravani, rechazando de forma tajante cualquier reapertura del estrecho de Ormuz en los términos exigidos por Washington y lanzando una advertencia directa al presidente de EEUU: si hay ataque de Washington, «responderá inmediatamente».

El representante de la dictadura de los ayatolás de Irán habría defendido ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano ejecutivo de Naciones Unidas, que los ayatolás responderán «inmediatamente» a cualquier ataque, elevando el tono del enfrentamiento en un momento de creciente presión internacional.

El enviado de la dictadura de los ayatolás de Irán ha afirmado este martes en Nueva York en el Consejo de Seguridad que Teherán no permanecerá impasible si Trump cumple sus amenazas de «crímenes de guerra», reforzando el discurso de los ayatolás que han mandado este martes en su país a la población a proteger las infraestructuras energéticas.

El representante de Teherán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, ha declarado que las amenazas de Trump, proferidas este martes, de que «una civilización entera perecerá» si Irán no llega a un acuerdo, «constituyen una incitación a crímenes de guerra y, potencialmente, a un genocidio».

Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York sobre el estrecho de Ormuz, Iravani ha instado a la comunidad internacional a denunciar la retórica de Trump antes de que sea demasiado tarde: «Irán no permanecerá impasible ante crímenes de guerra tan atroces. Ejercerá, sin dudarlo, su derecho inherente a la legítima defensa y tomará medidas recíprocas inmediatas y proporcionales», ha afirmado el representante iraní, utilizando la retórica de los ayatolás, que han masacrado a más de 40.000 manifestantes en las protestas contra la dictadura iraní.

La dictadura de los ayatolás de Irán ha interrumpido este martes el contacto diplomático directo con Estados Unidos en plena escalada de tensión por el estrecho de Ormuz y el ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump.

El movimiento supone un endurecimiento del enfrentamiento entre Teherán y Washington. En cambio, no implica una ruptura total de los canales de comunicación, ya que los contactos indirectos siguen activos a través de mediadores regionales.