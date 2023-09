Nueva York se ha visto azotada este viernes por una gran inundación repentina debido a las fuertes lluvias, que han interrumpido el servicio de los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia en Queens, el del metro en Manhattan y Brooklyn y ha anegado varias calles en Brooklyn y anegado los sótanos de varias casas, afectado a los 25 millones de personas que viven en la zona triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut).

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia de inundación repentina para Manhattan, Brooklyn y Queens, Bronx, Staten Island y Hoboken (Nueva Jersey), que como se puede ver en el vídeo ha afectadoa carreteras, calles y pasos subterráneos en algunas calles de Queens y Brooklyn, que han quedado completamente inutilizadas.

«Estas lluvias son mortales», ha indicado la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, que ha declarado el estado de emergencia.»Ése es nuestro mensaje para los neoyorquinos», ha querido advertir a los vecinos sobre las lluevias, que también han puesto en alerta los servicios de las 470 estaciones de metro que transportan a millones de neoyorquinos cada día para ir a trabajar.

Very hazardous conditions at 7th Ave Q-B @mtanowbdfm station. pic.twitter.com/SEVtDeyCtx

Las lluvias repentinas han azotado además Hoboken en Nueva Jersey, Manhattan, Long Island en Nueva York, el sur de Connecticut y el valle del Hudson, donde se han visto las mayores cantidades de lluvia. Las ciudades vecinas de Filadelfia y Boston podrían ver hasta cinco centímetros de lluvia, mientras que Hartford podría recoger hasta ocho centímetros.

went to get coffee an hour ago, v wet but sidewalk was perfectly walkable.

20 min ago…NOT so much. BK drains are simply overwhelmed with the rate of rain that’s been falling. #brooklyn #nyc #flooding pic.twitter.com/ZnVdT1m1P0

— youngpatrice (@theyoungpatrice) September 29, 2023