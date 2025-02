Un avión de Japan Airlines ha chocado este jueves en pista con otro de Delta Air Lines que estaba estacionado en la pista del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA). Fruto del choque, el ala del avión japonés se ha empotrado en la cola de la aeronave de Delta. El incidente ha ocurrido en la zona del aeropuerto entre el Concourse S y los hangares de mantenimiento del aeropuerto sur.

Una de las pasajeras que se encontraba en el vuelo de Japan Airlines contra el que ha chocado la nave de Delta en Seatle ha contado en sus redes que «estábamos sentados en la pista de aterrizaje de SeaTac y otro avión se estrelló contra nosotros y nos cortó la cola. Fue muy aterrador».

So, we were sitting on the tarmac at SeaTac and another plane ran into us, just casually sliced into our tail. Very scary. #Seattle pic.twitter.com/MrhQRi8Yvb

— jackie (@jacqpatton) February 5, 2025