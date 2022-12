A primeros de diciembre, China acabó con su política del covid cero, 11 días después del inicio de las protestas en calle en más de 20 ciudades en contra de la misma. El final de los encierros forzosos y la falta de vacunaciones han motivado una explosión de casos y de muertes que han colapsado hospitales y crematorios. Eso es, precisamente, lo que se temía el Gobierno de Xi Jingpin, dada la escasez de camas hospitalarias per cápita y que las vacunas chinas no son muy efectivas, además de que los índices de vacunación de la población no es muy alta.

Esta explosión de casos ha causado que los hospitales se desborden y hacinen a enfermos, incluso en el suelo. Así se ve en unas imágenes que ha publicado una activista china, Jennifer Zeng Zeng Zheng, donde se puede ver un hospital del país colapsado, con personas hacinadas en las habitaciones y pacientes en los pasillos que esperan a ser atendidos. Según esta activista, la política que ha impuesto ahora el país es «que se infecte quien necesite infectarse, que muera quien necesite morir».

Summary of #CCP’s current #COVID policy: Let whoever needs to be infected infected, let whoever needs to die die. Early infections, early deaths, early peak, early resumption of production. #GPD goal for 2023: 8.0%

By the way, this is a hospital in #CCPChina if you care to know. pic.twitter.com/oAypeuoVtk

